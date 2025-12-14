시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Long term Forex Fund
Phu Quy Tran

Long term Forex Fund

Phu Quy Tran
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 14%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
127
이익 거래:
88 (69.29%)
손실 거래:
39 (30.71%)
최고의 거래:
46.60 USD
최악의 거래:
-41.79 USD
총 수익:
484.86 USD (40 150 pips)
총 손실:
-224.58 USD (22 489 pips)
연속 최대 이익:
15 (96.98 USD)
연속 최대 이익:
116.33 USD (11)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.87%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.47
롱(주식매수):
61 (48.03%)
숏(주식차입매도):
66 (51.97%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
2.05 USD
평균 이익:
5.51 USD
평균 손실:
-5.76 USD
연속 최대 손실:
7 (-19.04 USD)
연속 최대 손실:
-55.30 USD (3)
월별 성장률:
8.66%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
105.52 USD (21.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.09% (105.52 USD)
자본금별:
13.55% (278.91 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD.f 63
XAUUSD.f 58
NZDCAD.f 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD.f 171
XAUUSD.f 73
NZDCAD.f 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD.f 9.3K
XAUUSD.f 7.6K
NZDCAD.f 779
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +46.60 USD
최악의 거래: -42 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +96.98 USD
연속 최대 손실: -19.04 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NeotechFinancialServices-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch vàng và ngoại tệ. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.
리뷰 없음
2025.12.15 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
