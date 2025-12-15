- 자본
- 축소
트레이드:
219
이익 거래:
84 (38.35%)
손실 거래:
135 (61.64%)
최고의 거래:
18.07 UST
최악의 거래:
-18.46 UST
총 수익:
123.47 UST (4 308 pips)
총 손실:
-247.94 UST (7 511 pips)
연속 최대 이익:
12 (3.42 UST)
연속 최대 이익:
36.08 UST (4)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
2.96%
최대 입금량:
96.58%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
124 (56.62%)
숏(주식차입매도):
95 (43.38%)
수익 요인:
0.50
기대수익:
-0.57 UST
평균 이익:
1.47 UST
평균 손실:
-1.84 UST
연속 최대 손실:
23 (-20.80 UST)
연속 최대 손실:
-57.10 UST (10)
월별 성장률:
-17.78%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
124.47 UST
최대한의:
124.47 UST (17.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.78% (124.47 UST)
자본금별:
3.08% (19.03 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY+
|24
|USDJPY+
|19
|EURJPY+
|18
|NZDJPY+
|17
|AUDJPY+
|17
|CADJPY+
|16
|CHFJPY+
|15
|GBPUSD+
|13
|GBPNZD+
|9
|NZDUSD+
|8
|GBPCAD+
|8
|EURGBP+
|8
|GBPCHF+
|7
|GBPAUD+
|6
|USDCAD+
|5
|EURUSD+
|5
|AUDUSD+
|4
|USDCHF+
|4
|NZDCAD+
|3
|EURNZD+
|3
|AUDNZD+
|2
|NZDCHF+
|2
|EURCAD+
|2
|AUDCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURCHF+
|1
|EURAUD+
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY+
|-27
|USDJPY+
|1
|EURJPY+
|-8
|NZDJPY+
|-8
|AUDJPY+
|-9
|CADJPY+
|-2
|CHFJPY+
|-1
|GBPUSD+
|-14
|GBPNZD+
|-11
|NZDUSD+
|-2
|GBPCAD+
|-14
|EURGBP+
|-10
|GBPCHF+
|-14
|GBPAUD+
|0
|USDCAD+
|-2
|EURUSD+
|1
|AUDUSD+
|-3
|USDCHF+
|0
|NZDCAD+
|-1
|EURNZD+
|0
|AUDNZD+
|0
|NZDCHF+
|-1
|EURCAD+
|0
|AUDCAD+
|0
|CADCHF+
|0
|EURCHF+
|0
|EURAUD+
|0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY+
|-892
|USDJPY+
|-13
|EURJPY+
|-186
|NZDJPY+
|-191
|AUDJPY+
|-268
|CADJPY+
|-87
|CHFJPY+
|-131
|GBPUSD+
|-284
|GBPNZD+
|-268
|NZDUSD+
|-44
|GBPCAD+
|-391
|EURGBP+
|-54
|GBPCHF+
|-306
|GBPAUD+
|-8
|USDCAD+
|-81
|EURUSD+
|104
|AUDUSD+
|-66
|USDCHF+
|15
|NZDCAD+
|-61
|EURNZD+
|1
|AUDNZD+
|-6
|NZDCHF+
|-53
|EURCAD+
|1
|AUDCAD+
|-16
|CADCHF+
|-18
|EURCHF+
|18
|EURAUD+
|82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.07 UST
최악의 거래: -18 UST
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +3.42 UST
연속 최대 손실: -20.80 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
My strategy is aimed at capturing significant price movements, which provides a potential profit many times higher than the initial investment. I focus on trades with an attractive risk-reward ratio, which is the key to long-term success.
리뷰 없음
