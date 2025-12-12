시그널섹션
Han Jing Han

Mszs Han

Han Jing Han
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 325%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
91
이익 거래:
69 (75.82%)
손실 거래:
22 (24.18%)
최고의 거래:
17.66 USD
최악의 거래:
-15.77 USD
총 수익:
222.28 USD (215 973 pips)
총 손실:
-141.44 USD (140 790 pips)
연속 최대 이익:
8 (16.47 USD)
연속 최대 이익:
38.48 USD (6)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
28.91%
최대 입금량:
2.11%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.70
롱(주식매수):
50 (54.95%)
숏(주식차입매도):
41 (45.05%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
0.89 USD
평균 이익:
3.22 USD
평균 손실:
-6.43 USD
연속 최대 손실:
2 (-28.36 USD)
연속 최대 손실:
-28.36 USD (2)
월별 성장률:
34.72%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
29.95 USD (48.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.45% (29.95 USD)
자본금별:
13.76% (17.14 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLDm# 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLDm# 81
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLDm# 75K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +17.66 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +16.47 USD
연속 최대 손실: -28.36 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.07 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.01 17:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 11:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Mszs Han
월별 30 USD
325%
0
0
USD
106
USD
10
89%
91
75%
29%
1.57
0.89
USD
48%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

