- 자본
- 축소
트레이드:
91
이익 거래:
69 (75.82%)
손실 거래:
22 (24.18%)
최고의 거래:
17.66 USD
최악의 거래:
-15.77 USD
총 수익:
222.28 USD (215 973 pips)
총 손실:
-141.44 USD (140 790 pips)
연속 최대 이익:
8 (16.47 USD)
연속 최대 이익:
38.48 USD (6)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
28.91%
최대 입금량:
2.11%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.70
롱(주식매수):
50 (54.95%)
숏(주식차입매도):
41 (45.05%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
0.89 USD
평균 이익:
3.22 USD
평균 손실:
-6.43 USD
연속 최대 손실:
2 (-28.36 USD)
연속 최대 손실:
-28.36 USD (2)
월별 성장률:
34.72%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
29.95 USD (48.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.45% (29.95 USD)
자본금별:
13.76% (17.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|81
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|75K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.66 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +16.47 USD
연속 최대 손실: -28.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
