시그널 / MetaTrader 5 / New SmartDubi Grid Hedge High Risk
Didier Dubicki

New SmartDubi Grid Hedge High Risk

Didier Dubicki
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 7%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
27
이익 거래:
21 (77.77%)
손실 거래:
6 (22.22%)
최고의 거래:
2.61 EUR
최악의 거래:
-3.62 EUR
총 수익:
17.97 EUR (2 980 pips)
총 손실:
-11.05 EUR (1 650 pips)
연속 최대 이익:
9 (8.56 EUR)
연속 최대 이익:
8.56 EUR (9)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.41%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.95
롱(주식매수):
15 (55.56%)
숏(주식차입매도):
12 (44.44%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
0.26 EUR
평균 이익:
0.86 EUR
평균 손실:
-1.84 EUR
연속 최대 손실:
3 (-7.27 EUR)
연속 최대 손실:
-7.27 EUR (3)
월별 성장률:
6.92%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
7.27 EUR (6.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.50% (7.27 EUR)
자본금별:
35.01% (37.43 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2.61 EUR
최악의 거래: -4 EUR
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +8.56 EUR
연속 최대 손실: -7.27 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.00 × 421
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
GoMarkets-Live
2.56 × 16
Pepperstone-MT5-Live01
2.60 × 50
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 374
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 17
FPMarketsSC-Live
3.58 × 96
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
RoboForex-ECN
3.85 × 93
ICMarketsSC-MT5-2
3.92 × 271
GOMarketsMU-Live
3.93 × 28
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real3
4.10 × 10
리뷰 없음
2026.01.07 03:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 10:08
Share of trading days is too low
2025.12.12 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 09:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 09:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 09:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 09:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 09:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
