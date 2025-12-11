- 자본
- 축소
트레이드:
169
이익 거래:
109 (64.49%)
손실 거래:
60 (35.50%)
최고의 거래:
183.64 USD
최악의 거래:
-58.44 USD
총 수익:
2 462.03 USD (67 771 pips)
총 손실:
-935.43 USD (40 777 pips)
연속 최대 이익:
13 (264.59 USD)
연속 최대 이익:
313.96 USD (8)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
5.51%
최대 입금량:
33.01%
최근 거래:
27 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
9.01
롱(주식매수):
83 (49.11%)
숏(주식차입매도):
86 (50.89%)
수익 요인:
2.63
기대수익:
9.03 USD
평균 이익:
22.59 USD
평균 손실:
-15.59 USD
연속 최대 손실:
6 (-105.96 USD)
연속 최대 손실:
-169.35 USD (5)
월별 성장률:
18.11%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
169.35 USD (12.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.72% (169.35 USD)
자본금별:
50.87% (1 814.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.3K
|archived
|184
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|27K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +183.64 USD
최악의 거래: -58 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +264.59 USD
연속 최대 손실: -105.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.67 × 42
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
