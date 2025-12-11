시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Valence Scythe V1
Essex Varnado

Valence Scythe V1

Essex Varnado
0 리뷰
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -60%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
402
이익 거래:
127 (31.59%)
손실 거래:
275 (68.41%)
최고의 거래:
4.14 USD
최악의 거래:
-4.44 USD
총 수익:
109.20 USD (12 331 pips)
총 손실:
-224.62 USD (26 450 pips)
연속 최대 이익:
8 (6.05 USD)
연속 최대 이익:
6.05 USD (8)
샤프 비율:
-0.24
거래 활동:
35.04%
최대 입금량:
93.41%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
223 (55.47%)
숏(주식차입매도):
179 (44.53%)
수익 요인:
0.49
기대수익:
-0.29 USD
평균 이익:
0.86 USD
평균 손실:
-0.82 USD
연속 최대 손실:
11 (-8.45 USD)
연속 최대 손실:
-8.96 USD (8)
월별 성장률:
-8.98%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
115.42 USD
최대한의:
115.42 USD (60.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
60.44% (115.42 USD)
자본금별:
6.47% (5.06 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 76
EURUSD 67
USDCAD 55
USDCHF 45
AUDUSD 44
EURJPY 39
NZDUSD 27
EURAUD 27
AUDJPY 15
AUDNZD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -15
EURUSD -18
USDCAD -26
USDCHF -21
AUDUSD 6
EURJPY -9
NZDUSD -13
EURAUD -14
AUDJPY -4
AUDNZD -2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY -2.2K
EURUSD -1.5K
USDCAD -3.6K
USDCHF -1.6K
AUDUSD 324
EURJPY -1.3K
NZDUSD -1.3K
EURAUD -2.1K
AUDJPY -597
AUDNZD -366
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4.14 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +6.05 USD
연속 최대 손실: -8.45 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXCM-CADReal01
0.00 × 95
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Pepperstone-Edge01
0.00 × 15
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 5
Tradeview-Live
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 6
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
360Capital-Real
0.00 × 10
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 240
SmartMarketSolutions-Live
0.05 × 20
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
241 더...
리뷰 없음
2025.12.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
