- 자본
- 축소
트레이드:
402
이익 거래:
127 (31.59%)
손실 거래:
275 (68.41%)
최고의 거래:
4.14 USD
최악의 거래:
-4.44 USD
총 수익:
109.20 USD (12 331 pips)
총 손실:
-224.62 USD (26 450 pips)
연속 최대 이익:
8 (6.05 USD)
연속 최대 이익:
6.05 USD (8)
샤프 비율:
-0.24
거래 활동:
35.04%
최대 입금량:
93.41%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
223 (55.47%)
숏(주식차입매도):
179 (44.53%)
수익 요인:
0.49
기대수익:
-0.29 USD
평균 이익:
0.86 USD
평균 손실:
-0.82 USD
연속 최대 손실:
11 (-8.45 USD)
연속 최대 손실:
-8.96 USD (8)
월별 성장률:
-8.98%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
115.42 USD
최대한의:
115.42 USD (60.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
60.44% (115.42 USD)
자본금별:
6.47% (5.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|76
|EURUSD
|67
|USDCAD
|55
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|44
|EURJPY
|39
|NZDUSD
|27
|EURAUD
|27
|AUDJPY
|15
|AUDNZD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-15
|EURUSD
|-18
|USDCAD
|-26
|USDCHF
|-21
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|-9
|NZDUSD
|-13
|EURAUD
|-14
|AUDJPY
|-4
|AUDNZD
|-2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-2.2K
|EURUSD
|-1.5K
|USDCAD
|-3.6K
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|324
|EURJPY
|-1.3K
|NZDUSD
|-1.3K
|EURAUD
|-2.1K
|AUDJPY
|-597
|AUDNZD
|-366
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.14 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +6.05 USD
연속 최대 손실: -8.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 95
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 3
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 15
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 5
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 5
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 6
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
360Capital-Real
|0.00 × 10
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.02 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live07
|0.04 × 240
|
SmartMarketSolutions-Live
|0.05 × 20
|
ICMarkets-Live07
|0.06 × 85
월별 30 USD
-60%
0
0
USD
USD
74
USD
USD
18
96%
402
31%
35%
0.48
-0.29
USD
USD
60%
1:50