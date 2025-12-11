- 자본
트레이드:
16
이익 거래:
14 (87.50%)
손실 거래:
2 (12.50%)
최고의 거래:
15.12 EUR
최악의 거래:
-8.52 EUR
총 수익:
96.69 EUR (1 879 pips)
총 손실:
-16.49 EUR (284 pips)
연속 최대 이익:
10 (57.37 EUR)
연속 최대 이익:
57.37 EUR (10)
샤프 비율:
0.88
거래 활동:
43.63%
최대 입금량:
1.78%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
9.41
롱(주식매수):
7 (43.75%)
숏(주식차입매도):
9 (56.25%)
수익 요인:
5.86
기대수익:
5.01 EUR
평균 이익:
6.91 EUR
평균 손실:
-8.25 EUR
연속 최대 손실:
1 (-8.52 EUR)
연속 최대 손실:
-8.52 EUR (1)
월별 성장률:
4.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
8.52 EUR (0.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.41% (8.52 EUR)
자본금별:
3.45% (69.59 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|7
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|34
|NZDCAD
|35
|AUDCAD
|22
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|721
|NZDCAD
|553
|AUDCAD
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.12 EUR
최악의 거래: -9 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +57.37 EUR
연속 최대 손실: -8.52 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Grid Trading on AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD. Goal is 10-15%/monthly with expected DD 70%. Use maximum 0.1 lot per 2000 and leverage 1:500.
