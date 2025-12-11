- 자본
- 축소
트레이드:
74
이익 거래:
47 (63.51%)
손실 거래:
27 (36.49%)
최고의 거래:
34.46 USD
최악의 거래:
-33.19 USD
총 수익:
642.65 USD (64 444 pips)
총 손실:
-572.73 USD (56 566 pips)
연속 최대 이익:
6 (129.04 USD)
연속 최대 이익:
129.04 USD (6)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
53.59%
최대 입금량:
3.95%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.61
롱(주식매수):
36 (48.65%)
숏(주식차입매도):
38 (51.35%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
0.94 USD
평균 이익:
13.67 USD
평균 손실:
-21.21 USD
연속 최대 손실:
4 (-82.81 USD)
연속 최대 손실:
-82.81 USD (4)
월별 성장률:
22.44%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.03 USD
최대한의:
115.57 USD (52.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
56.83% (78.02 USD)
자본금별:
24.90% (17.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDb
|70
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDb
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +34.46 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +129.04 USD
연속 최대 손실: -82.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
22%
0
0
USD
USD
70
USD
USD
5
100%
74
63%
54%
1.12
0.94
USD
USD
57%
1:500