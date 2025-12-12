리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

SolidECN-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 itexsys-Platform 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.11 × 109 Exness-MT5Real11 0.25 × 4 VantageInternational-Live 3 0.31 × 16 FusionMarkets-Demo 0.33 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 0.36 × 151 VantageInternational-Live 13 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 Axiory-Live 0.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 0.54 × 4543 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 ICMarketsEU-MT5-4 0.67 × 6 PacificUnionLLC-Live 0.74 × 27 Tradeview-Live 0.77 × 13 Coinexx-Live 0.79 × 120 FusionMarkets-Live 0.81 × 518 Alpari-MT5 0.84 × 31 BlackBullMarkets-Live 0.92 × 59 BlueberryMarkets-Live 0.93 × 15 VantageInternational-Live 4 1.00 × 1 Exness-MT5Real3 1.02 × 49 MilliyFXGlobal-Server 1.12 × 17 79 더...