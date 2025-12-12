- 자본
- 축소
트레이드:
165
이익 거래:
119 (72.12%)
손실 거래:
46 (27.88%)
최고의 거래:
636.94 USD
최악의 거래:
-114.45 USD
총 수익:
2 261.08 USD (32 467 pips)
총 손실:
-950.62 USD (38 186 pips)
연속 최대 이익:
14 (49.18 USD)
연속 최대 이익:
684.28 USD (2)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
13.62%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.99
롱(주식매수):
81 (49.09%)
숏(주식차입매도):
84 (50.91%)
수익 요인:
2.38
기대수익:
7.94 USD
평균 이익:
19.00 USD
평균 손실:
-20.67 USD
연속 최대 손실:
6 (-437.71 USD)
연속 최대 손실:
-437.71 USD (6)
월별 성장률:
7.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
437.71 USD (6.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.37% (437.71 USD)
자본금별:
25.51% (1 341.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|52
|EURJPY
|29
|CHFJPY
|22
|EURGBP
|18
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|14
|EURUSD
|9
|GBPCHF
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|220
|EURJPY
|29
|CHFJPY
|257
|EURGBP
|53
|AUDUSD
|36
|USDCAD
|281
|EURUSD
|84
|GBPCHF
|349
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|822
|EURJPY
|3.6K
|CHFJPY
|-4.8K
|EURGBP
|2.7K
|AUDUSD
|1.3K
|USDCAD
|-7.5K
|EURUSD
|1.7K
|GBPCHF
|-3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +636.94 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +49.18 USD
연속 최대 손실: -437.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.31 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 151
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.54 × 4543
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 6
|
PacificUnionLLC-Live
|0.74 × 27
|
Tradeview-Live
|0.77 × 13
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
FusionMarkets-Live
|0.81 × 518
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.92 × 59
|
BlueberryMarkets-Live
|0.93 × 15
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.12 × 17
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
28%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
8
100%
165
72%
100%
2.37
7.94
USD
USD
26%
1:500