- 자본
- 축소
트레이드:
374
이익 거래:
287 (76.73%)
손실 거래:
87 (23.26%)
최고의 거래:
8.18 EUR
최악의 거래:
-7.21 EUR
총 수익:
281.80 EUR (44 813 pips)
총 손실:
-109.62 EUR (16 618 pips)
연속 최대 이익:
16 (11.32 EUR)
연속 최대 이익:
15.32 EUR (6)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
15.39%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
86
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
11.77
롱(주식매수):
179 (47.86%)
숏(주식차입매도):
195 (52.14%)
수익 요인:
2.57
기대수익:
0.46 EUR
평균 이익:
0.98 EUR
평균 손실:
-1.26 EUR
연속 최대 손실:
4 (-12.76 EUR)
연속 최대 손실:
-14.63 EUR (3)
월별 성장률:
41.47%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
14.63 EUR (1.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.41% (5.94 EUR)
자본금별:
17.51% (29.23 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|233
|EURUSD
|139
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|105
|EURUSD
|76
|XAUUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|19K
|EURUSD
|7.5K
|XAUUSD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.18 EUR
최악의 거래: -7 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +11.32 EUR
연속 최대 손실: -12.76 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US03-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 45 USD
46%
0
0
USD
USD
182
EUR
EUR
6
99%
374
76%
100%
2.57
0.46
EUR
EUR
18%
1:500