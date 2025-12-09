시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ScalperBot
Alberto Garcia Cabeza

ScalperBot

Alberto Garcia Cabeza
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 45 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 46%
Axi-US03-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
374
이익 거래:
287 (76.73%)
손실 거래:
87 (23.26%)
최고의 거래:
8.18 EUR
최악의 거래:
-7.21 EUR
총 수익:
281.80 EUR (44 813 pips)
총 손실:
-109.62 EUR (16 618 pips)
연속 최대 이익:
16 (11.32 EUR)
연속 최대 이익:
15.32 EUR (6)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
15.39%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
86
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
11.77
롱(주식매수):
179 (47.86%)
숏(주식차입매도):
195 (52.14%)
수익 요인:
2.57
기대수익:
0.46 EUR
평균 이익:
0.98 EUR
평균 손실:
-1.26 EUR
연속 최대 손실:
4 (-12.76 EUR)
연속 최대 손실:
-14.63 EUR (3)
월별 성장률:
41.47%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
14.63 EUR (1.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.41% (5.94 EUR)
자본금별:
17.51% (29.23 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPJPY 233
EURUSD 139
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPJPY 105
EURUSD 76
XAUUSD 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPJPY 19K
EURUSD 7.5K
XAUUSD 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8.18 EUR
최악의 거래: -7 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +11.32 EUR
연속 최대 손실: -12.76 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US03-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 36
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.21 × 14
EGlobal-Cent6
0.43 × 40
VantageFXInternational-Live 4
0.88 × 17
Ava-Real 3
1.29 × 38
XMGlobal-Real 26
1.63 × 16
Axi-US03-Live
2.04 × 48
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
리뷰 없음
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
