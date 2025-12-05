- 자본
- 축소
트레이드:
455
이익 거래:
317 (69.67%)
손실 거래:
138 (30.33%)
최고의 거래:
30.36 USD
최악의 거래:
-36.63 USD
총 수익:
764.05 USD (221 301 pips)
총 손실:
-647.32 USD (174 677 pips)
연속 최대 이익:
11 (46.88 USD)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
6.34%
최대 입금량:
1.14%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.85
롱(주식매수):
315 (69.23%)
숏(주식차입매도):
140 (30.77%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
0.26 USD
평균 이익:
2.41 USD
평균 손실:
-4.69 USD
연속 최대 손실:
5 (-37.23 USD)
연속 최대 손실:
-85.85 USD (4)
월별 성장률:
3.95%
연간 예측:
47.93%
Algo 트레이딩:
63%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
76.87 USD
최대한의:
137.24 USD (40.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.93% (136.79 USD)
자본금별:
1.17% (12.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|226
|US30
|82
|USDJPY
|64
|USDCAD
|36
|EURUSD
|35
|NAS100
|11
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|180
|US30
|-38
|USDJPY
|-28
|USDCAD
|4
|EURUSD
|-4
|NAS100
|1
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|US30
|18K
|USDJPY
|-1.4K
|USDCAD
|319
|EURUSD
|-461
|NAS100
|4.5K
|BTCUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
No martingale, no grid, no hedge!
