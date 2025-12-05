리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live2 0.00 × 3 TradersWay-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 1.00 × 11 EBCGroup-Live 3.08 × 191 FusionMarkets-Live 2 3.15 × 52 Exness-Real 4.52 × 400 RoboForex-ProCent-8 4.78 × 9 BlackBullMarkets-Live 5.53 × 19 Alpari-Pro.ECN2 6.03 × 113 ICMarketsSC-Live05 6.33 × 3 ICMarketsSC-Live24 7.74 × 27 FXView2-Live 7.89 × 331 TitanFX-05 8.40 × 642 GoMarkets-Real 10 8.50 × 209 TitanFX-03 9.04 × 1434 CXMTradingLtd-Real 9.71 × 449 ForexChief-DirectFX 9.98 × 449 EagleFX-Live 15.50 × 442 ATFXGM9-Live 23.00 × 1