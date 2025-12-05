- 자본
- 축소
트레이드:
118
이익 거래:
67 (56.77%)
손실 거래:
51 (43.22%)
최고의 거래:
5.88 USD
최악의 거래:
-4.02 USD
총 수익:
185.88 USD (9 465 pips)
총 손실:
-128.68 USD (6 254 pips)
연속 최대 이익:
6 (19.44 USD)
연속 최대 이익:
21.16 USD (5)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
0.42%
최대 입금량:
16.88%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
1 분
회복 요인:
3.74
롱(주식매수):
64 (54.24%)
숏(주식차입매도):
54 (45.76%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
0.48 USD
평균 이익:
2.77 USD
평균 손실:
-2.52 USD
연속 최대 손실:
5 (-15.30 USD)
연속 최대 손실:
-15.30 USD (5)
월별 성장률:
47.25%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.74 USD
최대한의:
15.30 USD (11.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.11% (15.30 USD)
자본금별:
1.74% (1.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|57
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.88 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +19.44 USD
연속 최대 손실: -15.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
投资有风险，入市需谨慎！
