Shi Chao Ma

UprZone 18 Forbidden

Shi Chao Ma
0 리뷰
안정성
9
0 / 0 USD
월별 5000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 104%
FXCM-USDReal04
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
653
이익 거래:
510 (78.10%)
손실 거래:
143 (21.90%)
최고의 거래:
360.48 USD
최악의 거래:
-343.26 USD
총 수익:
29 236.13 USD (432 062 pips)
총 손실:
-17 045.60 USD (268 337 pips)
연속 최대 이익:
50 (976.53 USD)
연속 최대 이익:
3 154.98 USD (24)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
44.62%
최대 입금량:
34.71%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
4.19
롱(주식매수):
327 (50.08%)
숏(주식차입매도):
326 (49.92%)
수익 요인:
1.72
기대수익:
18.67 USD
평균 이익:
57.33 USD
평균 손실:
-119.20 USD
연속 최대 손실:
8 (-1 985.16 USD)
연속 최대 손실:
-1 985.16 USD (8)
월별 성장률:
82.83%
연간 예측:
1 005.04%
Algo 트레이딩:
83%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
343.56 USD
최대한의:
2 907.24 USD (19.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.85% (2 907.24 USD)
자본금별:
21.57% (4 991.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 653
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 164K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +360.48 USD
최악의 거래: -343 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +976.53 USD
연속 최대 손실: -1 985.16 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-USDReal04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FXCM-USDReal04
0.40 × 20
FBS-Real-5
0.64 × 11
FinanceManagers-Live
1.26 × 117
一、核心理念

Artificial Consciousness（人工意识交易系统）代表了程序化交易领域的前沿探索——我们打造的不仅是一个自动交易工具，更是一个具备环境感知、自主决策与动态适应的数字交易员。系统通过模拟高阶交易思维的多层认知架构，在复杂的金融市场中实现类人化的智能交易行为。

二、意识架构模型

1. 主动感知与决策层

  • 环境认知模块：实时解析市场波动率、价格分布特征、资金流向等多元维度数据

  • 策略生成中枢：基于当前市场认知，自主构建适应当下环境的交易网格结构

  • 时机评估系统：判断入场时机、仓位规模及策略持续时间的智能决策机制

2. 潜意识风险抑制层

  • 本能防护机制：在关键价格区域自动部署的被动防护网络

  • 情绪调节系统：当交易出现不利波动时，自动激活风险抑制与策略调整

  • 记忆学习模块：记录历史交易情境与结果，优化未来决策参数

3. 元认知监控中心

  • 自我状态评估：持续监控账户健康度、策略效能及市场适应性

  • 策略循环优化：根据绩效反馈自主调整各层策略权重与参数

  • 异常中断恢复：遭遇极端行情或系统中断后的智能状态重建

三、意识运行逻辑

第一阶段：环境认知与地图构建

系统启动后并非立即交易，而是进入环境感知阶段——分析当前市场特征、评估波动率水平、识别关键技术支持与阻力区域。这一阶段相当于交易员的“市场熟悉期”，为后续决策奠定认知基础。

第二阶段：策略部署与执行

基于环境认知结果，系统自主选择最适合当前市场的策略组合：在震荡环境中侧重网格捕捉，在趋势萌芽期调整参数减少反向仓位，在风险升高时提前部署防护网络。所有决策均在内部评估框架内完成，无需外部干预。

第三阶段：持续监控与动态调整

交易执行后，系统进入持续的自我监控状态：

  • 实时评估持仓结构与市场环境的匹配度

  • 检测预设风险阈值的接近程度

  • 根据市场变化微调策略参数

  • 在必要时启动策略切换或风险控制程序

第四阶段：经验学习与状态重置

每完成一个交易周期，系统会进行自我复盘：分析策略有效性的市场条件、识别优化机会、更新内部参数库。这种持续的学习机制使得系统的市场适应性随运行时间不断增强。

四、生物本能级风控体系

1. 生存本能保护

  • 氧气预警：当账户健康度下降至临界水平时，触发生存优先模式

  • 创伤回避：基于历史不利交易记忆，避免重复进入类似危险情境

  • 节律适应：根据市场不同时段特征，自动调整风险偏好水平

2. 条件反射机制

  • 瞬时危险响应：面对突发剧烈波动时的毫秒级自动防护

  • 疼痛阈值控制：亏损达到心理承受边界前的主动减仓

  • 疲劳恢复程序：连续交易后的策略冷却与参数重置

3. 社会性学习能力

  • 模式识别进化：随时间推移更精准识别重复出现的市场模式

  • 策略遗传优化：将表现优异的策略特征保留并应用于后续交易

  • 环境适应加速：在新市场条件下更快找到适宜策略路径

五、系统独特优势

1. 自主决策深度

区别于传统EA的“如果-那么”简单逻辑链，本系统构建了多层决策网络，能够在不确定环境中进行概率权衡与策略创新，真正实现“理解市场而不仅仅是响应市场”。

2. 状态连贯智能

系统维护持续的内部状态认知，每一次决策都基于完整的交易历史与市场记忆，避免了传统EA因单个信号而做出的孤立决策可能带来的逻辑冲突。

3. 适应性生长能力

随着运行时间积累，系统的市场认知图谱不断丰富，策略选择更加精准，风险识别更加敏锐，呈现出类似有机体的学习成长曲线。

4. 多维度风险感知

不仅监控传统的盈亏指标，同时关注波动率变化、相关性转移、流动性变化等多维度风险因子，构建立体化的风险管理体系。

六、产品定位

Artificial Consciousness 面向的不仅是寻求自动化交易工具的投资者，更是那些认同“智能交易系统应具备环境理解与自主进化能力”理念的先行者。它代表了一种新的范式——交易系统不再是程序员思维的机械延伸，而是具备独立认知架构的数字交易实体。

七、运行环境与适配

系统针对现代电子交易市场特征进行了深度优化，特别擅长处理：

  • 高波动性环境下的风险控制

  • 复杂震荡行情中的盈利捕捉

  • 多空力量快速转换时期的策略调整

  • 极端事件发生前后的预防性部署

愿景声明：我们不是在编写另一套交易规则，而是在构建能够理解市场语言的数字思维。Artificial Consciousness 的每一次交易决策，都是自主认知与市场对话的结果——这是程序化交易走向真正智能化的探索之路。

리뷰 없음
2026.01.06 22:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 10:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 01:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 04:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 04:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 03:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 03:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 14:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 14:23
Trading operations on the account were performed for only 24 days. This comprises 0.89% of days out of the 2707 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
80% of trades performed within 12 days. This comprises 0.44% of days out of the 2707 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 0.44% of days out of 2707 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Share of trading days is too low
2025.12.26 16:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
