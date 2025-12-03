시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Buy Gold
Thanh Bien Nguyen

Buy Gold

Thanh Bien Nguyen
0 리뷰
안정성
9
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 94%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
338
이익 거래:
329 (97.33%)
손실 거래:
9 (2.66%)
최고의 거래:
40.76 USD
최악의 거래:
-33.03 USD
총 수익:
1 051.79 USD (1 049 740 pips)
총 손실:
-90.48 USD (90 459 pips)
연속 최대 이익:
122 (424.94 USD)
연속 최대 이익:
424.94 USD (122)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
90.80%
최대 입금량:
11.71%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
97
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
29.10
롱(주식매수):
338 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
11.62
기대수익:
2.84 USD
평균 이익:
3.20 USD
평균 손실:
-10.05 USD
연속 최대 손실:
2 (-10.50 USD)
연속 최대 손실:
-33.03 USD (1)
월별 성장률:
43.16%
Algo 트레이딩:
50%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
33.03 USD (2.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.46% (33.03 USD)
자본금별:
37.06% (601.98 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 338
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 961
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 959K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +40.76 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 122
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +424.94 USD
연속 최대 손실: -10.50 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
3.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
76.00 × 1
Chiến lược này chỉ mua vàng vì vàng có xu hướng tăng và biến động mạnh. Chiến lược này đã được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trong một khoảng thời gian dài. Phù hợp cho những ai muốn giao dịch an toàn và bền vững.
리뷰 없음
2026.01.10 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 22:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 11:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
