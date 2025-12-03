- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
0 (0.00%)
손실 거래:
8 (100.00%)
최고의 거래:
0.00 USD
최악의 거래:
-40.74 USD
총 수익:
0.00 USD
총 손실:
-139.66 USD (8 795 pips)
연속 최대 이익:
0 (0.00 USD)
연속 최대 이익:
0.00 USD (0)
샤프 비율:
-1.04
거래 활동:
24.76%
최대 입금량:
7.79%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
5 (62.50%)
숏(주식차입매도):
3 (37.50%)
수익 요인:
0.00
기대수익:
-17.46 USD
평균 이익:
0.00 USD
평균 손실:
-17.46 USD
연속 최대 손실:
8 (-139.66 USD)
연속 최대 손실:
-139.66 USD (8)
월별 성장률:
-16.43%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
139.66 USD
최대한의:
139.66 USD (16.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.43% (139.66 USD)
자본금별:
4.86% (39.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-117
|EURUSD
|-5
|USDCHF
|-6
|AUDUSD
|-4
|GBPUSD
|-5
|EURCAD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-7.8K
|EURUSD
|-212
|USDCHF
|-231
|AUDUSD
|-209
|GBPUSD
|-215
|EURCAD
|-173
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.00 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 0
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +0.00 USD
연속 최대 손실: -139.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 7
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 40 USD
-16%
0
0
USD
USD
710
USD
USD
2
0%
8
0%
25%
0.00
-17.46
USD
USD
16%
1:200