시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Gold assassin
Manh Tung Nguyen

Gold assassin

Manh Tung Nguyen
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
32
이익 거래:
27 (84.37%)
손실 거래:
5 (15.63%)
최고의 거래:
15.88 USD
최악의 거래:
-30.78 USD
총 수익:
157.67 USD (14 884 pips)
총 손실:
-150.78 USD (15 124 pips)
연속 최대 이익:
7 (43.55 USD)
연속 최대 이익:
43.55 USD (7)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
5.63%
최대 입금량:
9.71%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.18
롱(주식매수):
18 (56.25%)
숏(주식차입매도):
14 (43.75%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.22 USD
평균 이익:
5.84 USD
평균 손실:
-30.16 USD
연속 최대 손실:
1 (-30.78 USD)
연속 최대 손실:
-30.78 USD (1)
월별 성장률:
-6.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.03 USD
최대한의:
38.49 USD (22.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.43% (37.82 USD)
자본금별:
15.87% (27.21 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -240
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +15.88 USD
최악의 거래: -31 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +43.55 USD
연속 최대 손실: -30.78 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29497
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 더...
Live signals for Gold dragonball
리뷰 없음
2026.01.07 08:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 21:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 13:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 06:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 01:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 22:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 04:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 10:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

