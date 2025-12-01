- 자본
- 축소
트레이드:
439
이익 거래:
414 (94.30%)
손실 거래:
25 (5.69%)
최고의 거래:
19.76 USD
최악의 거래:
-60.48 USD
총 수익:
316.99 USD (46 888 pips)
총 손실:
-184.79 USD (29 228 pips)
연속 최대 이익:
46 (4.65 USD)
연속 최대 이익:
70.58 USD (42)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.89%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
76
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
2.19
롱(주식매수):
223 (50.80%)
숏(주식차입매도):
216 (49.20%)
수익 요인:
1.72
기대수익:
0.30 USD
평균 이익:
0.77 USD
평균 손실:
-7.39 USD
연속 최대 손실:
2 (-10.68 USD)
연속 최대 손실:
-60.48 USD (1)
월별 성장률:
6.49%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
60.48 USD (5.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.66% (60.48 USD)
자본금별:
21.78% (241.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|129
|EURJPY
|86
|US100
|29
|EURUSD
|26
|GBPAUD
|26
|US30
|26
|NZDCAD
|18
|USDCHF
|14
|AUDUSD
|12
|NZDJPY
|12
|US500
|11
|USDCAD
|10
|AUDCAD
|8
|EURCAD
|8
|GBPNZD
|7
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|5
|CHFJPY
|4
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|24
|EURJPY
|-5
|US100
|1
|EURUSD
|47
|GBPAUD
|12
|US30
|0
|NZDCAD
|16
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|20
|NZDJPY
|17
|US500
|0
|USDCAD
|8
|AUDCAD
|11
|EURCAD
|-8
|GBPNZD
|8
|GBPUSD
|-7
|NZDUSD
|7
|CHFJPY
|-33
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.7K
|EURJPY
|-933
|US100
|5.4K
|EURUSD
|4.8K
|GBPAUD
|1.5K
|US30
|-3.5K
|NZDCAD
|2.2K
|USDCHF
|1.5K
|AUDUSD
|1.8K
|NZDJPY
|2.2K
|US500
|-1.7K
|USDCAD
|1K
|AUDCAD
|1.6K
|EURCAD
|-1.1K
|GBPNZD
|1.5K
|GBPUSD
|-721
|NZDUSD
|706
|CHFJPY
|-5.2K
|BTCUSD
|800
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.76 USD
최악의 거래: -60 USD
연속 최대 이익: 42
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +4.65 USD
연속 최대 손실: -10.68 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
100%
439
94%
100%
1.71
0.30
USD
USD
22%
1:500