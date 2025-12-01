- 자본
트레이드:
43
이익 거래:
42 (97.67%)
손실 거래:
1 (2.33%)
최고의 거래:
12.25 AUD
최악의 거래:
-2.78 AUD
총 수익:
143.47 AUD (6 545 pips)
총 손실:
-7.19 AUD (86 pips)
연속 최대 이익:
36 (124.34 AUD)
샤프 비율:
1.19
거래 활동:
87.32%
최대 입금량:
83.38%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
43.40
롱(주식매수):
35 (81.40%)
숏(주식차입매도):
8 (18.60%)
수익 요인:
19.95
기대수익:
3.17 AUD
평균 이익:
3.42 AUD
평균 손실:
-7.19 AUD
연속 최대 손실:
1 (-2.78 AUD)
월별 성장률:
11.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.09 AUD
최대한의:
3.14 AUD (0.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.28% (2.87 AUD)
자본금별:
13.76% (140.34 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD.a
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD.a
|6.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsAU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
MiPips is a 100% manual trading system, the result of 20 years of trading experience.
Philosophy: To achieve a monthly return of 10% while also keeping the draw-down to a minimum.
Symbol: AUDCAD
Direction: Buy & Sell depending on trend direction.
Recommended Broker: Any of your choice. I recommend an account with ICMarkets.
Minimum Balance: A number of factors need to be considered. Your account Leverage, Currency, Balance.
