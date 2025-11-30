- 자본
트레이드:
21
이익 거래:
14 (66.66%)
손실 거래:
7 (33.33%)
최고의 거래:
11.76 EUR
최악의 거래:
-5.56 EUR
총 수익:
51.49 EUR (1 435 pips)
총 손실:
-30.12 EUR (571 pips)
5 (25.79 EUR)
25.79 EUR (5)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
12.54%
최대 입금량:
10.55%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
2.48
롱(주식매수):
15 (71.43%)
숏(주식차입매도):
6 (28.57%)
수익 요인:
1.71
기대수익:
1.02 EUR
평균 이익:
3.68 EUR
평균 손실:
-4.30 EUR
연속 최대 손실:
3 (-6.76 EUR)
연속 최대 손실:
-8.60 EUR (2)
월별 성장률:
1.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.12 EUR
최대한의:
8.60 EUR (0.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.89% (9.16 EUR)
자본금별:
5.95% (59.83 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|14
|USDCAD.r
|3
|AUDNZD.r
|3
|EURCAD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.r
|7
|USDCAD.r
|6
|AUDNZD.r
|10
|EURCAD.r
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.r
|224
|USDCAD.r
|193
|AUDNZD.r
|404
|EURCAD.r
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
