- 자본
- 축소
트레이드:
198
이익 거래:
162 (81.81%)
손실 거래:
36 (18.18%)
최고의 거래:
11.87 USD
최악의 거래:
-8.12 USD
총 수익:
211.24 USD (22 451 pips)
총 손실:
-61.30 USD (9 036 pips)
연속 최대 이익:
18 (32.77 USD)
연속 최대 이익:
32.77 USD (18)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
95.46%
최대 입금량:
5.96%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
12.98
롱(주식매수):
160 (80.81%)
숏(주식차입매도):
38 (19.19%)
수익 요인:
3.45
기대수익:
0.76 USD
평균 이익:
1.30 USD
평균 손실:
-1.70 USD
연속 최대 손실:
4 (-5.89 USD)
연속 최대 손실:
-11.55 USD (3)
월별 성장률:
5.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
11.55 USD (0.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.54% (11.55 USD)
자본금별:
7.02% (150.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|EURJPY
|22
|EURUSD
|18
|CHFJPY
|14
|NZDJPY
|14
|GBPUSD
|12
|GBPAUD
|11
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|10
|EURAUD
|9
|CADJPY
|9
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|7
|USDCHF
|5
|GBPNZD
|4
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|3
|USDCAD
|3
|CADCHF
|3
|EURNZD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|16
|EURJPY
|22
|EURUSD
|17
|CHFJPY
|9
|NZDJPY
|13
|GBPUSD
|15
|GBPAUD
|9
|AUDUSD
|14
|AUDJPY
|6
|EURAUD
|6
|CADJPY
|6
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|4
|USDCHF
|5
|GBPNZD
|2
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|USDCAD
|2
|CADCHF
|-2
|EURNZD
|-8
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|-2
|GBPCAD
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|1.5K
|EURJPY
|761
|EURUSD
|1.7K
|CHFJPY
|1.4K
|NZDJPY
|994
|GBPUSD
|912
|GBPAUD
|149
|AUDUSD
|1.5K
|AUDJPY
|1K
|EURAUD
|982
|CADJPY
|917
|AUDCAD
|888
|AUDNZD
|303
|USDCHF
|454
|GBPNZD
|399
|EURCAD
|302
|AUDCHF
|168
|USDCAD
|301
|CADCHF
|-154
|EURNZD
|-1.2K
|NZDCAD
|201
|NZDUSD
|100
|EURGBP
|-175
|GBPCAD
|99
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.87 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +32.77 USD
연속 최대 손실: -5.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
Headway-Real
|0.00 × 2
Exness-Real18
|0.00 × 10
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
GDMFX-Live
|0.00 × 7
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
FXCC-Live
|0.00 × 5
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
Alpari-Trade
|0.00 × 1
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
JFD-Live02
|0.00 × 3
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
Exness-Real5
|0.00 × 12
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
