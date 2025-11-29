시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid EURAUD
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EURAUD

Nuttapon Maneechote
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 46%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 518
이익 거래:
987 (65.01%)
손실 거래:
531 (34.98%)
최고의 거래:
4.13 USD
최악의 거래:
-4.65 USD
총 수익:
3 229.63 USD (489 760 pips)
총 손실:
-2 204.68 USD (321 957 pips)
연속 최대 이익:
326 (824.69 USD)
연속 최대 이익:
824.69 USD (326)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
92.60%
최대 입금량:
14.44%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
211
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.09
롱(주식매수):
715 (47.10%)
숏(주식차입매도):
803 (52.90%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
0.68 USD
평균 이익:
3.27 USD
평균 손실:
-4.15 USD
연속 최대 손실:
113 (-458.26 USD)
연속 최대 손실:
-458.26 USD (113)
월별 성장률:
46.47%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
359.70 USD
최대한의:
943.59 USD (26.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.24% (943.74 USD)
자본금별:
13.54% (247.36 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURAUD+ 1518
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURAUD+ 1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURAUD+ 168K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4.13 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 326
연속 최대 손실: 113
연속 최대 이익: +824.69 USD
연속 최대 손실: -458.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.08 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 06:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 05:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 05:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 04:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 00:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.01 23:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 18:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 18:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.