- 자본
- 축소
트레이드:
1 518
이익 거래:
987 (65.01%)
손실 거래:
531 (34.98%)
최고의 거래:
4.13 USD
최악의 거래:
-4.65 USD
총 수익:
3 229.63 USD (489 760 pips)
총 손실:
-2 204.68 USD (321 957 pips)
연속 최대 이익:
326 (824.69 USD)
연속 최대 이익:
824.69 USD (326)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
92.60%
최대 입금량:
14.44%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
211
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.09
롱(주식매수):
715 (47.10%)
숏(주식차입매도):
803 (52.90%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
0.68 USD
평균 이익:
3.27 USD
평균 손실:
-4.15 USD
연속 최대 손실:
113 (-458.26 USD)
연속 최대 손실:
-458.26 USD (113)
월별 성장률:
46.47%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
359.70 USD
최대한의:
943.59 USD (26.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.24% (943.74 USD)
자본금별:
13.54% (247.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD+
|1518
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD+
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD+
|168K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.13 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 326
연속 최대 손실: 113
연속 최대 이익: +824.69 USD
연속 최대 손실: -458.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
46%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
6
77%
1 518
65%
93%
1.46
0.68
USD
USD
43%
1:500