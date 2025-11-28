- 자본
트레이드:
55
이익 거래:
53 (96.36%)
손실 거래:
2 (3.64%)
최고의 거래:
130.13 PLN
최악의 거래:
-63.84 PLN
총 수익:
1 888.00 PLN (3 249 pips)
총 손실:
-79.33 PLN (679 pips)
연속 최대 이익:
30 (1 349.77 PLN)
연속 최대 이익:
1 349.77 PLN (30)
샤프 비율:
0.99
거래 활동:
92.37%
최대 입금량:
32.71%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
28.33
롱(주식매수):
46 (83.64%)
숏(주식차입매도):
9 (16.36%)
수익 요인:
23.80
기대수익:
32.88 PLN
평균 이익:
35.62 PLN
평균 손실:
-39.67 PLN
연속 최대 손실:
1 (-63.84 PLN)
연속 최대 손실:
-63.84 PLN (1)
월별 성장률:
1.83%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 PLN
최대한의:
63.84 PLN (0.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.94% (63.84 PLN)
자본금별:
3.76% (1 191.22 PLN)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|35
|USDCAD.pro
|10
|EURPLN.pro
|5
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|1
|EURUSD.pro
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD.pro
|429
|USDCAD.pro
|73
|EURPLN.pro
|23
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|9
|EURUSD.pro
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD.pro
|1.6K
|USDCAD.pro
|772
|EURPLN.pro
|4
|GOLD.pro
|37
|CADJPY.pro
|84
|EURGBP.pro
|43
|EURUSD.pro
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDATMS-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA. This signal is optimized for low drawdown - you can use multipliers if you want to get higher profits with higher risk.
리뷰 없음
