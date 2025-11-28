- 자본
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Dynamic XAUUSD Trading: Capturing Daily & Weekly Gold Moves
Get timely and powerful trading signals for XAUUSD (Gold). We actively combine two powerful timeframes to capture profit:
-
Intraday: Quick, high-impact signals to capitalize on Gold's volatile daily movements.
-
4H: Structured setups designed to ride key breakouts and reversals for weekly gains.
Every signal comes with clear Entry, Stop Loss (SL), and Take Profit (TP) levels, ensuring transparency and accountability in managing Gold’s inherent risk.
If you trade XAUUSD, this channel is for you. Maximize your potential with our dynamic signals.
