리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RannForex-Server 0.00 × 4 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.00 × 1 FOREX.comCA-Live 532 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.25 × 4 FusionMarkets-Live 0.27 × 82 CapitalPointTrading-MT5-4 0.34 × 93 TickmillEU-Live 0.40 × 5 itexsys-Platform 0.43 × 7 OxSecurities-Live 0.67 × 3 Darwinex-Live 0.82 × 319 EquitiBrokerageSC-Live 0.87 × 103 Exness-MT5Real8 0.99 × 176 VTMarkets-Live 2 1.20 × 5 VTMarkets-Live 1.50 × 2 Exness-MT5Real7 1.71 × 17 FxPro-MT5 Live02 1.75 × 20 RHCInvestments-Metadoro 1.80 × 10 DerivSVG-Server 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 2.11 × 227 Tickmill-Live 2.17 × 18255 DooTechnology-Live 2.19 × 64 RoboForex-ECN 2.23 × 116 ICMarketsSC-MT5-2 2.26 × 1107 66 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오