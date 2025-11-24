- 자본
- 축소
트레이드:
235
이익 거래:
172 (73.19%)
손실 거래:
63 (26.81%)
최고의 거래:
160.02 USD
최악의 거래:
-96.65 USD
총 수익:
3 306.64 USD (103 259 pips)
총 손실:
-1 060.72 USD (48 852 pips)
연속 최대 이익:
13 (151.61 USD)
연속 최대 이익:
365.44 USD (9)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
70.73%
최대 입금량:
15.69%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
13.19
롱(주식매수):
207 (88.09%)
숏(주식차입매도):
28 (11.91%)
수익 요인:
3.12
기대수익:
9.56 USD
평균 이익:
19.22 USD
평균 손실:
-16.84 USD
연속 최대 손실:
5 (-82.90 USD)
연속 최대 손실:
-169.70 USD (3)
월별 성장률:
48.07%
Algo 트레이딩:
76%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.54 USD
최대한의:
170.25 USD (3.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.43% (170.05 USD)
자본금별:
12.19% (528.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|GBPUSD
|44
|AUDCAD
|19
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPUSD
|340
|AUDCAD
|31
|USDJPY
|-51
|AUDUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|43K
|GBPUSD
|10K
|AUDCAD
|1.2K
|USDJPY
|-143
|AUDUSD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +160.02 USD
최악의 거래: -97 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +151.61 USD
연속 최대 손실: -82.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 82
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
TickmillEU-Live
|0.40 × 5
|
itexsys-Platform
|0.43 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
Darwinex-Live
|0.82 × 319
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 176
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 17
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.11 × 227
|
Tickmill-Live
|2.17 × 18255
|
DooTechnology-Live
|2.19 × 64
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 116
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.26 × 1107
리뷰 없음
