시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Polaris Alpha Copy1
Zhang Zhuo

Polaris Alpha Copy1

Zhang Zhuo
0 리뷰
안정성
7
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 83%
Tickmill-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
235
이익 거래:
172 (73.19%)
손실 거래:
63 (26.81%)
최고의 거래:
160.02 USD
최악의 거래:
-96.65 USD
총 수익:
3 306.64 USD (103 259 pips)
총 손실:
-1 060.72 USD (48 852 pips)
연속 최대 이익:
13 (151.61 USD)
연속 최대 이익:
365.44 USD (9)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
70.73%
최대 입금량:
15.69%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
13.19
롱(주식매수):
207 (88.09%)
숏(주식차입매도):
28 (11.91%)
수익 요인:
3.12
기대수익:
9.56 USD
평균 이익:
19.22 USD
평균 손실:
-16.84 USD
연속 최대 손실:
5 (-82.90 USD)
연속 최대 손실:
-169.70 USD (3)
월별 성장률:
48.07%
Algo 트레이딩:
76%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.54 USD
최대한의:
170.25 USD (3.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.43% (170.05 USD)
자본금별:
12.19% (528.52 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 169
GBPUSD 44
AUDCAD 19
USDJPY 2
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.9K
GBPUSD 340
AUDCAD 31
USDJPY -51
AUDUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 43K
GBPUSD 10K
AUDCAD 1.2K
USDJPY -143
AUDUSD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +160.02 USD
최악의 거래: -97 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +151.61 USD
연속 최대 손실: -82.90 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RannForex-Server
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
FusionMarkets-Live
0.27 × 82
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
TickmillEU-Live
0.40 × 5
itexsys-Platform
0.43 × 7
OxSecurities-Live
0.67 × 3
Darwinex-Live
0.82 × 319
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
Exness-MT5Real8
0.99 × 176
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real7
1.71 × 17
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 227
Tickmill-Live
2.17 × 18255
DooTechnology-Live
2.19 × 64
RoboForex-ECN
2.23 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
2.26 × 1107
66 더...
https://stats.tmsocial.net/widgets/ratings/4471?widgetKey=social_platform_ratings
리뷰 없음
2026.01.07 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 01:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 08:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 10:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.26 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 00:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 22:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 19:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 19:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
