- 자본
- 축소
트레이드:
53
이익 거래:
53 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
2.19 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
47.92 USD (2 371 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
53 (47.92 USD)
연속 최대 이익:
47.92 USD (53)
샤프 비율:
1.28
거래 활동:
28.44%
최대 입금량:
7.19%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
25 (47.17%)
숏(주식차입매도):
28 (52.83%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
0.90 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
12.02%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
6.16% (19.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|25
|USDJPYm
|11
|AUDUSDm
|10
|EURUSDm
|6
|NZDUSDm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDm
|23
|USDJPYm
|13
|AUDUSDm
|8
|EURUSDm
|3
|NZDUSDm
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDm
|1.1K
|USDJPYm
|782
|AUDUSDm
|306
|EURUSDm
|162
|NZDUSDm
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.19 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 53
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +47.92 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
