- 자본
- 축소
트레이드:
2 291
이익 거래:
1 940 (84.67%)
손실 거래:
351 (15.32%)
최고의 거래:
15.35 USD
최악의 거래:
-62.56 USD
총 수익:
4 655.03 USD (396 315 pips)
총 손실:
-2 689.04 USD (258 717 pips)
연속 최대 이익:
86 (152.85 USD)
연속 최대 이익:
152.85 USD (86)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
69.09%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
200
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
17.04
롱(주식매수):
1 278 (55.78%)
숏(주식차입매도):
1 013 (44.22%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
0.86 USD
평균 이익:
2.40 USD
평균 손실:
-7.66 USD
연속 최대 손실:
6 (-33.58 USD)
연속 최대 손실:
-70.45 USD (3)
월별 성장률:
28.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
115.37 USD (6.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.16% (34.14 USD)
자본금별:
51.55% (554.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|476
|EURAUD
|410
|GBPCAD
|284
|GBPUSD
|267
|EURCAD
|154
|EURUSD
|127
|USDCAD
|110
|GBPCHF
|97
|USDCHF
|78
|AUDUSD
|72
|AUDCAD
|69
|AUDCHF
|68
|EURGBP
|42
|EURCHF
|37
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD
|524
|EURAUD
|182
|GBPCAD
|253
|GBPUSD
|443
|EURCAD
|184
|EURUSD
|170
|USDCAD
|-20
|GBPCHF
|-8
|USDCHF
|22
|AUDUSD
|44
|AUDCAD
|73
|AUDCHF
|74
|EURGBP
|3
|EURCHF
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD
|35K
|EURAUD
|19K
|GBPCAD
|14K
|GBPUSD
|14K
|EURCAD
|22K
|EURUSD
|13K
|USDCAD
|-2.7K
|GBPCHF
|-578
|USDCHF
|1.8K
|AUDUSD
|4.4K
|AUDCAD
|10K
|AUDCHF
|5.9K
|EURGBP
|216
|EURCHF
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.35 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 86
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +152.85 USD
연속 최대 손실: -33.58 USD
리뷰 없음