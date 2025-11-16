시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / HEDGE SCALPER
Christian Talar

HEDGE SCALPER

Christian Talar
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 422%
Exness-Real29
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 291
이익 거래:
1 940 (84.67%)
손실 거래:
351 (15.32%)
최고의 거래:
15.35 USD
최악의 거래:
-62.56 USD
총 수익:
4 655.03 USD (396 315 pips)
총 손실:
-2 689.04 USD (258 717 pips)
연속 최대 이익:
86 (152.85 USD)
연속 최대 이익:
152.85 USD (86)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
69.09%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
200
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
17.04
롱(주식매수):
1 278 (55.78%)
숏(주식차입매도):
1 013 (44.22%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
0.86 USD
평균 이익:
2.40 USD
평균 손실:
-7.66 USD
연속 최대 손실:
6 (-33.58 USD)
연속 최대 손실:
-70.45 USD (3)
월별 성장률:
28.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
115.37 USD (6.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.16% (34.14 USD)
자본금별:
51.55% (554.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD 476
EURAUD 410
GBPCAD 284
GBPUSD 267
EURCAD 154
EURUSD 127
USDCAD 110
GBPCHF 97
USDCHF 78
AUDUSD 72
AUDCAD 69
AUDCHF 68
EURGBP 42
EURCHF 37
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD 524
EURAUD 182
GBPCAD 253
GBPUSD 443
EURCAD 184
EURUSD 170
USDCAD -20
GBPCHF -8
USDCHF 22
AUDUSD 44
AUDCAD 73
AUDCHF 74
EURGBP 3
EURCHF 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD 35K
EURAUD 19K
GBPCAD 14K
GBPUSD 14K
EURCAD 22K
EURUSD 13K
USDCAD -2.7K
GBPCHF -578
USDCHF 1.8K
AUDUSD 4.4K
AUDCAD 10K
AUDCHF 5.9K
EURGBP 216
EURCHF 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +15.35 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 86
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +152.85 USD
연속 최대 손실: -33.58 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real29"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real29
0.42 × 12
Exness-Real16
0.72 × 18
Exness-Real4
0.99 × 136
FBS-Real-13
6.26 × 1171
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 21:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오