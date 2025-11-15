- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
19 (42.22%)
손실 거래:
26 (57.78%)
최고의 거래:
7.84 USD
최악의 거래:
-6.82 USD
총 수익:
86.04 USD (41 879 pips)
총 손실:
-95.13 USD (22 608 pips)
연속 최대 이익:
7 (29.88 USD)
연속 최대 이익:
29.88 USD (7)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
5.58%
최대 입금량:
16.06%
최근 거래:
20 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.27
롱(주식매수):
33 (73.33%)
숏(주식차입매도):
12 (26.67%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.20 USD
평균 이익:
4.53 USD
평균 손실:
-3.66 USD
연속 최대 손실:
4 (-13.58 USD)
연속 최대 손실:
-17.25 USD (3)
월별 성장률:
2.21%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.01 USD
최대한의:
33.37 USD (13.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.21% (33.37 USD)
자본금별:
2.29% (5.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US500Cash
|7
|GER40Cash
|5
|GOLDmicro
|4
|CADJPYmicro
|4
|FRA40Cash
|3
|SWI20Cash
|3
|EU50Cash
|3
|EURJPYmicro
|3
|NETH25Cash
|2
|HK50Cash
|2
|UK100Cash
|2
|USDJPYmicro
|2
|SPAIN35Cash
|1
|GBPJPYmicro
|1
|CHFJPYmicro
|1
|US100Cash
|1
|SILVERmicro
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US500Cash
|-16
|GER40Cash
|15
|GOLDmicro
|-5
|CADJPYmicro
|-4
|FRA40Cash
|3
|SWI20Cash
|15
|EU50Cash
|17
|EURJPYmicro
|5
|NETH25Cash
|5
|HK50Cash
|-8
|UK100Cash
|-6
|USDJPYmicro
|-8
|SPAIN35Cash
|-4
|GBPJPYmicro
|-5
|CHFJPYmicro
|-6
|US100Cash
|-5
|SILVERmicro
|-3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US500Cash
|-2.1K
|GER40Cash
|13K
|GOLDmicro
|-4.8K
|CADJPYmicro
|14
|FRA40Cash
|5.9K
|SWI20Cash
|7.6K
|EU50Cash
|5K
|EURJPYmicro
|228
|NETH25Cash
|278
|HK50Cash
|-92
|UK100Cash
|-3.1K
|USDJPYmicro
|-176
|SPAIN35Cash
|-17
|GBPJPYmicro
|-191
|CHFJPYmicro
|-74
|US100Cash
|-1.7K
|SILVERmicro
|-126
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
229
USD
USD
6
100%
45
42%
6%
0.90
-0.20
USD
USD
13%
1:500