트레이드:
280
이익 거래:
156 (55.71%)
손실 거래:
124 (44.29%)
최고의 거래:
89.67 USD
최악의 거래:
-47.93 USD
총 수익:
2 260.89 USD (202 772 pips)
총 손실:
-1 557.26 USD (132 940 pips)
연속 최대 이익:
19 (632.55 USD)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
50.67%
최대 입금량:
19.92%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.90
롱(주식매수):
181 (64.64%)
숏(주식차입매도):
99 (35.36%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
2.51 USD
평균 이익:
14.49 USD
평균 손실:
-12.56 USD
연속 최대 손실:
14 (-225.93 USD)
월별 성장률:
43.68%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
369.13 USD
최대한의:
784.70 USD (27.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.00% (784.40 USD)
자본금별:
7.94% (138.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|D30EUR
|44
|NASUSD
|28
|SPXUSD
|23
|U30USD
|18
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|860
|D30EUR
|-129
|NASUSD
|156
|SPXUSD
|-29
|U30USD
|-166
|GBPCAD
|12
|GBPUSD
|0
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|0
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|83K
|D30EUR
|-5.2K
|NASUSD
|9.9K
|SPXUSD
|-3K
|U30USD
|-16K
|GBPCAD
|871
|GBPUSD
|19
|GBPNZD
|164
|AUDUSD
|5
|
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EBCFinancialGroupKY-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
