거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다.
트레이드:
65
이익 거래:
57 (87.69%)
손실 거래:
8 (12.31%)
최고의 거래:
1 079.49 EUR
최악의 거래:
-2 667.93 EUR
총 수익:
19 375.46 EUR (230 866 pips)
총 손실:
-8 162.86 EUR (61 373 pips)
연속 최대 이익:
53 (18 563.83 EUR)
연속 최대 이익:
18 563.83 EUR (53)
샤프 비율:
0.55
거래 활동:
40.20%
최대 입금량:
13.37%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.56
롱(주식매수):
47 (72.31%)
숏(주식차입매도):
18 (27.69%)
수익 요인:
2.37
기대수익:
172.50 EUR
평균 이익:
339.92 EUR
평균 손실:
-1 020.36 EUR
연속 최대 손실:
3 (-5 694.98 EUR)
연속 최대 손실:
-5 694.98 EUR (3)
월별 성장률:
-45.07%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
393.59 EUR
최대한의:
7 176.66 EUR (37.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.42% (7 176.26 EUR)
자본금별:
57.36% (5 247.89 EUR)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|169K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
최고의 거래: +1 079.49 EUR
최악의 거래: -2 668 EUR
연속 최대 이익: 53
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +18 563.83 EUR
연속 최대 손실: -5 694.98 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
EA Logic: Aggressive
Risk Level: Extreme
Extreme Risk Level means accepting a total loss of up to 66%
리뷰 없음
