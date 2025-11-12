시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Halion UNLOCKED
Maciej Jozef Wujciow

Halion UNLOCKED

Maciej Jozef Wujciow
0 리뷰
15
0 / 0 USD
월별 500 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -30%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
65
이익 거래:
57 (87.69%)
손실 거래:
8 (12.31%)
최고의 거래:
1 079.49 EUR
최악의 거래:
-2 667.93 EUR
총 수익:
19 375.46 EUR (230 866 pips)
총 손실:
-8 162.86 EUR (61 373 pips)
연속 최대 이익:
53 (18 563.83 EUR)
연속 최대 이익:
18 563.83 EUR (53)
샤프 비율:
0.55
거래 활동:
40.20%
최대 입금량:
13.37%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.56
롱(주식매수):
47 (72.31%)
숏(주식차입매도):
18 (27.69%)
수익 요인:
2.37
기대수익:
172.50 EUR
평균 이익:
339.92 EUR
평균 손실:
-1 020.36 EUR
연속 최대 손실:
3 (-5 694.98 EUR)
연속 최대 손실:
-5 694.98 EUR (3)
월별 성장률:
-45.07%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
393.59 EUR
최대한의:
7 176.66 EUR (37.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.42% (7 176.26 EUR)
자본금별:
57.36% (5 247.89 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 169K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 079.49 EUR
최악의 거래: -2 668 EUR
연속 최대 이익: 53
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +18 563.83 EUR
연속 최대 손실: -5 694.98 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
EA Logic: Aggressive

Risk Level: Extreme

Extreme Risk Level means accepting a total loss of up to 66%



리뷰 없음
2026.01.05 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Halion UNLOCKED
월별 500 USD
-30%
0
0
USD
2.2K
EUR
15
100%
65
87%
40%
2.37
172.50
EUR
78%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.