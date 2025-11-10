- 자본
- 축소
트레이드:
27
이익 거래:
22 (81.48%)
손실 거래:
5 (18.52%)
최고의 거래:
2.86 USD
최악의 거래:
-6.18 USD
총 수익:
24.84 USD (3 095 pips)
총 손실:
-14.71 USD (1 804 pips)
연속 최대 이익:
9 (10.36 USD)
연속 최대 이익:
10.36 USD (9)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
48.16%
최대 입금량:
25.15%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
1.19
롱(주식매수):
4 (14.81%)
숏(주식차입매도):
23 (85.19%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
0.38 USD
평균 이익:
1.13 USD
평균 손실:
-2.94 USD
연속 최대 손실:
1 (-6.18 USD)
연속 최대 손실:
-6.18 USD (1)
월별 성장률:
43.11%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
8.53 USD (34.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.83% (8.53 USD)
자본금별:
32.67% (5.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD
|8
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD
|5
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|0
|GBPCAD
|-2
|EURAUD
|-1
|AUDUSD
|0
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|2
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|3
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD
|662
|EURUSD
|100
|AUDCAD
|11
|GBPCAD
|-326
|EURAUD
|-79
|AUDUSD
|33
|USDCAD
|11
|GBPUSD
|192
|NZDJPY
|164
|CADJPY
|442
|NZDUSD
|81
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.86 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +10.36 USD
연속 최대 손실: -6.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 154
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 91
|
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 296
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 32
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
Exness-Real9
|0.63 × 8
|
RoboForex-Pro-5
|1.34 × 56
|
Exness-Real16
|2.24 × 244
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
FBS-Real-1
|2.90 × 302
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
리뷰 없음
