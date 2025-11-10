- 자본
- 축소
트레이드:
108
이익 거래:
52 (48.14%)
손실 거래:
56 (51.85%)
최고의 거래:
19.26 USD
최악의 거래:
-16.02 USD
총 수익:
84.47 USD (9 300 pips)
총 손실:
-160.78 USD (15 883 pips)
연속 최대 이익:
5 (34.72 USD)
연속 최대 이익:
34.72 USD (5)
샤프 비율:
-0.14
거래 활동:
1.59%
최대 입금량:
12.14%
최근 거래:
31 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
-0.57
롱(주식매수):
80 (74.07%)
숏(주식차입매도):
28 (25.93%)
수익 요인:
0.53
기대수익:
-0.71 USD
평균 이익:
1.62 USD
평균 손실:
-2.87 USD
연속 최대 손실:
7 (-64.07 USD)
연속 최대 손실:
-64.07 USD (7)
월별 성장률:
-4.28%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
77.16 USD
최대한의:
133.88 USD (29.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.31% (133.88 USD)
자본금별:
13.93% (53.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.26 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +34.72 USD
연속 최대 손실: -64.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
suport:
https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-19%
0
0
USD
USD
324
USD
USD
5
100%
108
48%
2%
0.52
-0.71
USD
USD
29%
1:500