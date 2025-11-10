- 자본
- 축소
트레이드:
73
이익 거래:
64 (87.67%)
손실 거래:
9 (12.33%)
최고의 거래:
68.16 USD
최악의 거래:
-62.53 USD
총 수익:
539.41 USD (370 215 pips)
총 손실:
-108.57 USD (68 999 pips)
연속 최대 이익:
19 (164.24 USD)
연속 최대 이익:
164.24 USD (19)
샤프 비율:
0.66
거래 활동:
30.71%
최대 입금량:
12.41%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
6.89
롱(주식매수):
61 (83.56%)
숏(주식차입매도):
12 (16.44%)
수익 요인:
4.97
기대수익:
5.90 USD
평균 이익:
8.43 USD
평균 손실:
-12.06 USD
연속 최대 손실:
3 (-13.48 USD)
연속 최대 손실:
-62.53 USD (1)
월별 성장률:
71.29%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
62.53 USD (14.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.57% (62.53 USD)
자본금별:
35.37% (144.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|431
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|301K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +68.16 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +164.24 USD
연속 최대 손실: -13.48 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 333 USD
431%
0
0
USD
USD
531
USD
USD
9
95%
73
87%
31%
4.96
5.90
USD
USD
35%
1:500