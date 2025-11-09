- 자본
- 축소
트레이드:
87
이익 거래:
71 (81.60%)
손실 거래:
16 (18.39%)
최고의 거래:
0.46 EUR
최악의 거래:
-0.85 EUR
총 수익:
23.74 EUR (2 922 pips)
총 손실:
-14.40 EUR (1 429 pips)
연속 최대 이익:
15 (4.30 EUR)
연속 최대 이익:
4.30 EUR (15)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
13.24%
최대 입금량:
6.12%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.08
롱(주식매수):
46 (52.87%)
숏(주식차입매도):
41 (47.13%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
0.11 EUR
평균 이익:
0.33 EUR
평균 손실:
-0.90 EUR
연속 최대 손실:
3 (-2.45 EUR)
연속 최대 손실:
-2.45 EUR (3)
월별 성장률:
8.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.49 EUR
최대한의:
4.49 EUR (4.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.30% (4.47 EUR)
자본금별:
3.66% (3.68 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
리뷰 없음
