- 자본
- 축소
트레이드:
102
이익 거래:
56 (54.90%)
손실 거래:
46 (45.10%)
최고의 거래:
214.15 USD
최악의 거래:
-174.70 USD
총 수익:
2 105.30 USD (70 901 pips)
총 손실:
-2 245.66 USD (68 757 pips)
연속 최대 이익:
12 (407.14 USD)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
1.63%
최대 입금량:
90.39%
최근 거래:
32 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.23
롱(주식매수):
51 (50.00%)
숏(주식차입매도):
51 (50.00%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-1.38 USD
평균 이익:
37.59 USD
평균 손실:
-48.82 USD
연속 최대 손실:
11 (-612.07 USD)
연속 최대 손실:
-612.07 USD (11)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
427.58 USD
최대한의:
612.07 USD (65.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
88.09% (612.07 USD)
자본금별:
31.56% (158.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-140
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +214.15 USD
최악의 거래: -175 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +407.14 USD
연속 최대 손실: -612.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.59 × 81
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
1 trade per day, 4 days a week if conditions are met. No heart pumping trade, just chill
리뷰 없음
