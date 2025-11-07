- 자본
- 축소
트레이드:
38
이익 거래:
29 (76.31%)
손실 거래:
9 (23.68%)
최고의 거래:
16.89 USD
최악의 거래:
-12.11 USD
총 수익:
119.43 USD (11 927 pips)
총 손실:
-73.34 USD (7 330 pips)
연속 최대 이익:
9 (38.37 USD)
연속 최대 이익:
38.37 USD (9)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
0.76%
최대 입금량:
5.61%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
1.66
롱(주식매수):
26 (68.42%)
숏(주식차입매도):
12 (31.58%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
1.21 USD
평균 이익:
4.12 USD
평균 손실:
-8.15 USD
연속 최대 손실:
3 (-25.52 USD)
연속 최대 손실:
-25.52 USD (3)
월별 성장률:
1.21%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.28 USD
최대한의:
27.72 USD (6.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.41% (27.72 USD)
자본금별:
4.51% (8.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.89 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +38.37 USD
연속 최대 손실: -25.52 USD
This is a copy trading account with the ORA ALGO PRO EA. You can do this for free by following our ORA ALGO PRO Strategy through XM Broker
Our website is
oraforex.com
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
16%
0
0
USD
USD
160
USD
USD
9
100%
38
76%
1%
1.62
1.21
USD
USD
14%
1:500