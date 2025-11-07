- 자본
- 축소
트레이드:
413
이익 거래:
376 (91.04%)
손실 거래:
37 (8.96%)
최고의 거래:
16.73 USD
최악의 거래:
-16.15 USD
총 수익:
1 183.62 USD (60 475 pips)
총 손실:
-145.44 USD (6 081 pips)
연속 최대 이익:
49 (153.51 USD)
연속 최대 이익:
153.51 USD (49)
샤프 비율:
0.82
거래 활동:
5.49%
최대 입금량:
6.91%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
22 분
회복 요인:
28.17
롱(주식매수):
136 (32.93%)
숏(주식차입매도):
277 (67.07%)
수익 요인:
8.14
기대수익:
2.51 USD
평균 이익:
3.15 USD
평균 손실:
-3.93 USD
연속 최대 손실:
3 (-27.78 USD)
연속 최대 손실:
-27.78 USD (3)
월별 성장률:
33.49%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.07 USD
최대한의:
36.85 USD (3.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.24% (37.06 USD)
자본금별:
5.83% (45.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|413
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.73 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 49
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +153.51 USD
연속 최대 손실: -27.78 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29496
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 777 USD
337%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
13
98%
413
91%
5%
8.13
2.51
USD
USD
6%
1:400