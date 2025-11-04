- 자본
- 축소
트레이드:
36
이익 거래:
34 (94.44%)
손실 거래:
2 (5.56%)
최고의 거래:
5.62 USD
최악의 거래:
-6.44 USD
총 수익:
56.39 USD (5 845 pips)
총 손실:
-6.53 USD (619 pips)
연속 최대 이익:
19 (25.64 USD)
연속 최대 이익:
30.52 USD (14)
샤프 비율:
0.75
거래 활동:
40.11%
최대 입금량:
8.77%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
7.74
롱(주식매수):
23 (63.89%)
숏(주식차입매도):
13 (36.11%)
수익 요인:
8.64
기대수익:
1.39 USD
평균 이익:
1.66 USD
평균 손실:
-3.27 USD
연속 최대 손실:
1 (-6.44 USD)
연속 최대 손실:
-6.44 USD (1)
월별 성장률:
7.71%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6.44 USD (3.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.13% (6.44 USD)
자본금별:
6.04% (12.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|5.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.62 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +25.64 USD
연속 최대 손실: -6.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 159
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.92 × 675
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
Tickmill-Live
|0.98 × 442
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 957
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.13 × 242
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 9
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 227
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 31 USD
33%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
9
0%
36
94%
40%
8.63
1.39
USD
USD
6%
1:100