- 자본
- 축소
트레이드:
54
이익 거래:
41 (75.92%)
손실 거래:
13 (24.07%)
최고의 거래:
8.38 USD
최악의 거래:
-4.71 USD
총 수익:
102.85 USD (102 307 pips)
총 손실:
-35.49 USD (35 470 pips)
연속 최대 이익:
8 (10.91 USD)
연속 최대 이익:
21.19 USD (7)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
3.81%
최대 입금량:
11.05%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
7.16
롱(주식매수):
28 (51.85%)
숏(주식차입매도):
26 (48.15%)
수익 요인:
2.90
기대수익:
1.25 USD
평균 이익:
2.51 USD
평균 손실:
-2.73 USD
연속 최대 손실:
3 (-9.41 USD)
연속 최대 손실:
-9.41 USD (3)
월별 성장률:
18.57%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
9.41 USD (7.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.44% (9.41 USD)
자본금별:
10.22% (10.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US100Cash
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US100Cash
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US100Cash
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.38 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +10.91 USD
연속 최대 손실: -9.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
