시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AiTraderB3
Marcus Cabral

AiTraderB3

Marcus Cabral
0 리뷰
9
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -6%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
47
이익 거래:
25 (53.19%)
손실 거래:
22 (46.81%)
최고의 거래:
238.00 BRL
최악의 거래:
-399.00 BRL
총 수익:
1 015.00 BRL (422 pips)
총 손실:
-1 308.00 BRL (525 pips)
연속 최대 이익:
6 (122.00 BRL)
연속 최대 이익:
420.00 BRL (3)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
8.91%
최대 입금량:
1.02%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.39
롱(주식매수):
23 (48.94%)
숏(주식차입매도):
24 (51.06%)
수익 요인:
0.78
기대수익:
-6.23 BRL
평균 이익:
40.60 BRL
평균 손실:
-59.45 BRL
연속 최대 손실:
6 (-59.00 BRL)
연속 최대 손실:
-741.00 BRL (3)
월별 성장률:
6.73%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
621.00 BRL
최대한의:
760.00 BRL (14.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.67% (760.00 BRL)
자본금별:
7.62% (381.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
FLRY3 9
BBSE3 9
KLBN11 7
MULT3 5
TOTS3 4
B3SA3 3
TAEE11 3
EQTL3 3
BPAC11 2
ABEV3 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
FLRY3 53
BBSE3 65
KLBN11 -20
MULT3 -214
TOTS3 -107
B3SA3 -59
TAEE11 11
EQTL3 24
BPAC11 -2
ABEV3 120
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
FLRY3 26
BBSE3 101
KLBN11 -24
MULT3 -145
TOTS3 -102
B3SA3 -18
TAEE11 21
EQTL3 -5
BPAC11 -3
ABEV3 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +238.00 BRL
최악의 거래: -399 BRL
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +122.00 BRL
연속 최대 손실: -59.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XPMT5-PRD
0.25 × 4
Mean Reverse AI 
2025.12.30 10:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 21:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 21:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
