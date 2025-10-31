- 자본
- 축소
트레이드:
47
이익 거래:
25 (53.19%)
손실 거래:
22 (46.81%)
최고의 거래:
238.00 BRL
최악의 거래:
-399.00 BRL
총 수익:
1 015.00 BRL (422 pips)
총 손실:
-1 308.00 BRL (525 pips)
연속 최대 이익:
6 (122.00 BRL)
연속 최대 이익:
420.00 BRL (3)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
8.91%
최대 입금량:
1.02%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.39
롱(주식매수):
23 (48.94%)
숏(주식차입매도):
24 (51.06%)
수익 요인:
0.78
기대수익:
-6.23 BRL
평균 이익:
40.60 BRL
평균 손실:
-59.45 BRL
연속 최대 손실:
6 (-59.00 BRL)
연속 최대 손실:
-741.00 BRL (3)
월별 성장률:
6.73%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
621.00 BRL
최대한의:
760.00 BRL (14.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.67% (760.00 BRL)
자본금별:
7.62% (381.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|FLRY3
|9
|BBSE3
|9
|KLBN11
|7
|MULT3
|5
|TOTS3
|4
|B3SA3
|3
|TAEE11
|3
|EQTL3
|3
|BPAC11
|2
|ABEV3
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|FLRY3
|53
|BBSE3
|65
|KLBN11
|-20
|MULT3
|-214
|TOTS3
|-107
|B3SA3
|-59
|TAEE11
|11
|EQTL3
|24
|BPAC11
|-2
|ABEV3
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|FLRY3
|26
|BBSE3
|101
|KLBN11
|-24
|MULT3
|-145
|TOTS3
|-102
|B3SA3
|-18
|TAEE11
|21
|EQTL3
|-5
|BPAC11
|-3
|ABEV3
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
