- 자본
- 축소
트레이드:
1 194
이익 거래:
586 (49.07%)
손실 거래:
608 (50.92%)
최고의 거래:
16 568.38 USD
최악의 거래:
-7 265.02 USD
총 수익:
189 623.59 USD (37 608 983 pips)
총 손실:
-167 849.99 USD (44 002 345 pips)
연속 최대 이익:
11 (4 800.00 USD)
연속 최대 이익:
31 023.48 USD (6)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
50.27%
최대 입금량:
5.43%
최근 거래:
30 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.58
롱(주식매수):
693 (58.04%)
숏(주식차입매도):
501 (41.96%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
18.24 USD
평균 이익:
323.59 USD
평균 손실:
-276.07 USD
연속 최대 손실:
89 (-1 185.57 USD)
연속 최대 손실:
-23 075.93 USD (11)
월별 성장률:
-0.28%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 675.19 USD
최대한의:
37 522.16 USD (87.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.61% (1 065.15 USD)
자본금별:
20.30% (2 379.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1192
|archived
|1
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|21K
|archived
|408
|XAUUSD
|352
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-6.4M
|archived
|0
|XAUUSD
|175
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
