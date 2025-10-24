- 성장
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
트레이드:
390
이익 거래:
260 (66.66%)
손실 거래:
130 (33.33%)
최고의 거래:
2 107.00 USD
최악의 거래:
-1 167.88 USD
총 수익:
32 658.79 USD (201 557 pips)
총 손실:
-21 104.41 USD (98 162 pips)
연속 최대 이익:
11 (513.16 USD)
연속 최대 이익:
5 557.56 USD (7)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
1.74%
최대 입금량:
63.59%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
13 분
회복 요인:
4.24
롱(주식매수):
236 (60.51%)
숏(주식차입매도):
154 (39.49%)
수익 요인:
1.55
기대수익:
29.63 USD
평균 이익:
125.61 USD
평균 손실:
-162.34 USD
연속 최대 손실:
7 (-483.09 USD)
연속 최대 손실:
-2 045.88 USD (4)
월별 성장률:
254.47%
연간 예측:
3 087.53%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
389.90 USD
최대한의:
2 723.50 USD (18.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.83% (1 993.74 USD)
자본금별:
15.53% (1 112.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|302
|GBPUSD
|59
|BTCUST
|29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|38
|BTCUST
|282
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|19K
|GBPUSD
|905
|BTCUST
|90K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 107.00 USD
최악의 거래: -1 168 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +513.16 USD
연속 최대 손실: -483.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
每次一单，每单带小止损！
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 600 USD
429%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
20
100%
390
66%
2%
1.54
29.63
USD
USD
59%
1:500