Quang Duc Nguyen

Gold Vip Duc Nguyen

Quang Duc Nguyen
0 리뷰
33
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -53%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
8 948
이익 거래:
6 604 (73.80%)
손실 거래:
2 344 (26.20%)
최고의 거래:
3 447.82 USD
최악의 거래:
-3 332.00 USD
총 수익:
72 576.20 USD (2 923 745 pips)
총 손실:
-67 809.56 USD (2 893 651 pips)
연속 최대 이익:
54 (160.54 USD)
연속 최대 이익:
4 881.93 USD (7)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
47.68%
최대 입금량:
142.24%
최근 거래:
18 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.20
롱(주식매수):
4 605 (51.46%)
숏(주식차입매도):
4 343 (48.54%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.53 USD
평균 이익:
10.99 USD
평균 손실:
-28.93 USD
연속 최대 손실:
24 (-24 050.20 USD)
연속 최대 손실:
-24 050.20 USD (24)
월별 성장률:
-86.64%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 510.99 USD
최대한의:
24 077.51 USD (49.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
87.34% (24 050.20 USD)
자본금별:
86.19% (12 449.55 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD-P 8948
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD-P 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD-P 32K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 447.82 USD
최악의 거래: -3 332 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +160.54 USD
연속 최대 손실: -24 050.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrimeGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
