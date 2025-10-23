- 자본
- 축소
트레이드:
8 948
이익 거래:
6 604 (73.80%)
손실 거래:
2 344 (26.20%)
최고의 거래:
3 447.82 USD
최악의 거래:
-3 332.00 USD
총 수익:
72 576.20 USD (2 923 745 pips)
총 손실:
-67 809.56 USD (2 893 651 pips)
연속 최대 이익:
54 (160.54 USD)
연속 최대 이익:
4 881.93 USD (7)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
47.68%
최대 입금량:
142.24%
최근 거래:
18 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.20
롱(주식매수):
4 605 (51.46%)
숏(주식차입매도):
4 343 (48.54%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.53 USD
평균 이익:
10.99 USD
평균 손실:
-28.93 USD
연속 최대 손실:
24 (-24 050.20 USD)
연속 최대 손실:
-24 050.20 USD (24)
월별 성장률:
-86.64%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 510.99 USD
최대한의:
24 077.51 USD (49.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
87.34% (24 050.20 USD)
자본금별:
86.19% (12 449.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|8948
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-P
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-P
|32K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 447.82 USD
최악의 거래: -3 332 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +160.54 USD
연속 최대 손실: -24 050.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrimeGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-53%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
33
100%
8 948
73%
48%
1.07
0.53
USD
USD
87%
1:500