- 자본
- 축소
트레이드:
830
이익 거래:
544 (65.54%)
손실 거래:
286 (34.46%)
최고의 거래:
42.75 USD
최악의 거래:
-36.32 USD
총 수익:
1 980.58 USD (1 496 809 pips)
총 손실:
-1 713.94 USD (1 567 838 pips)
연속 최대 이익:
22 (73.37 USD)
연속 최대 이익:
73.37 USD (22)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
4.15%
최대 입금량:
20.46%
최근 거래:
47 분 전
주별 거래 수:
63
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
2.00
롱(주식매수):
344 (41.45%)
숏(주식차입매도):
486 (58.55%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
3.64 USD
평균 손실:
-5.99 USD
연속 최대 손실:
6 (-124.16 USD)
연속 최대 손실:
-124.16 USD (6)
월별 성장률:
1.87%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
133.11 USD (11.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.23% (133.11 USD)
자본금별:
31.35% (371.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|830
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|267
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-71K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
리뷰 없음
