Maulana Rifai

Ngerok Speed

Maulana Rifai
0 리뷰
12
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -41%
Exness-MT5Real28
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
55
이익 거래:
11 (20.00%)
손실 거래:
44 (80.00%)
최고의 거래:
18.85 USD
최악의 거래:
-5.06 USD
총 수익:
89.76 USD (59 031 pips)
총 손실:
-101.05 USD (221 118 pips)
연속 최대 이익:
2 (21.48 USD)
연속 최대 이익:
21.48 USD (2)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
6.25%
최대 입금량:
86.55%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.25
롱(주식매수):
13 (23.64%)
숏(주식차입매도):
42 (76.36%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.21 USD
평균 이익:
8.16 USD
평균 손실:
-2.30 USD
연속 최대 손실:
15 (-42.63 USD)
연속 최대 손실:
-42.63 USD (15)
월별 성장률:
-69.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.41 USD
최대한의:
44.39 USD (53.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.05% (44.39 USD)
자본금별:
9.30% (3.18 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDm 42
BTCUSDm 6
USDJPYm 3
GBPJPYm 3
EURUSDm 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDm -19
BTCUSDm -18
USDJPYm 10
GBPJPYm 18
EURUSDm -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDm -19K
BTCUSDm -145K
USDJPYm 361
GBPJPYm 1.4K
EURUSDm -36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +18.85 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +21.48 USD
연속 최대 손실: -42.63 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real28"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 16:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 04:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 18:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 11:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
