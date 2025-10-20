- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
11 (20.00%)
손실 거래:
44 (80.00%)
최고의 거래:
18.85 USD
최악의 거래:
-5.06 USD
총 수익:
89.76 USD (59 031 pips)
총 손실:
-101.05 USD (221 118 pips)
연속 최대 이익:
2 (21.48 USD)
연속 최대 이익:
21.48 USD (2)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
6.25%
최대 입금량:
86.55%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.25
롱(주식매수):
13 (23.64%)
숏(주식차입매도):
42 (76.36%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.21 USD
평균 이익:
8.16 USD
평균 손실:
-2.30 USD
연속 최대 손실:
15 (-42.63 USD)
연속 최대 손실:
-42.63 USD (15)
월별 성장률:
-69.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.41 USD
최대한의:
44.39 USD (53.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.05% (44.39 USD)
자본금별:
9.30% (3.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|42
|BTCUSDm
|6
|USDJPYm
|3
|GBPJPYm
|3
|EURUSDm
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|-19
|BTCUSDm
|-18
|USDJPYm
|10
|GBPJPYm
|18
|EURUSDm
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|-19K
|BTCUSDm
|-145K
|USDJPYm
|361
|GBPJPYm
|1.4K
|EURUSDm
|-36
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real28"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
My Trading Journey
