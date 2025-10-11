- 자본
- 축소
트레이드:
115
이익 거래:
49 (42.60%)
손실 거래:
66 (57.39%)
최고의 거래:
159.62 USD
최악의 거래:
-115.13 USD
총 수익:
1 310.50 USD (2 360 517 pips)
총 손실:
-1 153.43 USD (2 474 248 pips)
연속 최대 이익:
4 (276.35 USD)
연속 최대 이익:
276.35 USD (4)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
90.97%
최대 입금량:
10.67%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.39
롱(주식매수):
63 (54.78%)
숏(주식차입매도):
52 (45.22%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
1.37 USD
평균 이익:
26.74 USD
평균 손실:
-17.48 USD
연속 최대 손실:
7 (-90.39 USD)
연속 최대 손실:
-124.58 USD (6)
월별 성장률:
1.09%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
217.80 USD
최대한의:
403.29 USD (18.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.12% (403.29 USD)
자본금별:
3.56% (70.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US500
|42
|XAUUSD
|29
|BTCUSD
|22
|GBPUSD
|16
|GBPJPY
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US500
|151
|XAUUSD
|14
|BTCUSD
|-14
|GBPUSD
|6
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US500
|26K
|XAUUSD
|3.5K
|BTCUSD
|-144K
|GBPUSD
|184
|GBPJPY
|-39
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +159.62 USD
최악의 거래: -115 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +276.35 USD
연속 최대 손실: -90.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.13 × 1129
|
Exness-MT5Real5
|2.46 × 100
|
ICMarketsSC-MT5
|2.67 × 138
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 11
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
FusionMarkets-Live
|3.50 × 2
