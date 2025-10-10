시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / PIF Calm Harbor
Igor Gots

PIF Calm Harbor

Igor Gots
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 43%
RoboForex-Pro-6
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
171
이익 거래:
124 (72.51%)
손실 거래:
47 (27.49%)
최고의 거래:
36.32 USD
최악의 거래:
-47.30 USD
총 수익:
904.62 USD (35 201 pips)
총 손실:
-860.96 USD (22 898 pips)
연속 최대 이익:
12 (48.36 USD)
연속 최대 이익:
91.60 USD (10)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
5.67%
최대 입금량:
30.26%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.23
롱(주식매수):
112 (65.50%)
숏(주식차입매도):
59 (34.50%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.26 USD
평균 이익:
7.30 USD
평균 손실:
-18.32 USD
연속 최대 손실:
4 (-35.75 USD)
연속 최대 손실:
-113.59 USD (3)
월별 성장률:
-11.20%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.87 USD
최대한의:
190.58 USD (70.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.50% (51.83 USD)
자본금별:
6.66% (77.70 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 109
.JP225Cash 36
USDJPY 23
XAGUSD 2
WTI 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 117
.JP225Cash 44
USDJPY -69
XAGUSD -53
WTI 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 5.7K
.JP225Cash 8K
USDJPY -931
XAGUSD -528
WTI 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +36.32 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +48.36 USD
연속 최대 손실: -35.75 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.70 × 1722
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 



Automated gold trading. No grids or martingale.
There is a Take Profit and Stop Loss.


Minimum deposit 100 USD





리뷰 없음
2025.12.29 00:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 15:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 13:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 04:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
PIF Calm Harbor
월별 30 USD
43%
0
0
USD
1.1K
USD
13
98%
171
72%
6%
1.05
0.26
USD
19%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.