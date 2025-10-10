- 자본
- 축소
트레이드:
171
이익 거래:
124 (72.51%)
손실 거래:
47 (27.49%)
최고의 거래:
36.32 USD
최악의 거래:
-47.30 USD
총 수익:
904.62 USD (35 201 pips)
총 손실:
-860.96 USD (22 898 pips)
연속 최대 이익:
12 (48.36 USD)
연속 최대 이익:
91.60 USD (10)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
5.67%
최대 입금량:
30.26%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.23
롱(주식매수):
112 (65.50%)
숏(주식차입매도):
59 (34.50%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.26 USD
평균 이익:
7.30 USD
평균 손실:
-18.32 USD
연속 최대 손실:
4 (-35.75 USD)
연속 최대 손실:
-113.59 USD (3)
월별 성장률:
-11.20%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.87 USD
최대한의:
190.58 USD (70.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.50% (51.83 USD)
자본금별:
6.66% (77.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|.JP225Cash
|36
|USDJPY
|23
|XAGUSD
|2
|WTI
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|117
|.JP225Cash
|44
|USDJPY
|-69
|XAGUSD
|-53
|WTI
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.7K
|.JP225Cash
|8K
|USDJPY
|-931
|XAGUSD
|-528
|WTI
|50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Automated gold trading. No grids or martingale.
Minimum deposit 100 USD
Automated gold trading. No grids or martingale.There is a Take Profit and Stop Loss.
