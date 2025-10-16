시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Lee33
Hamdan Najib Al Rifqi

Lee33

Hamdan Najib Al Rifqi
0 리뷰
19
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -46%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
158
이익 거래:
92 (58.22%)
손실 거래:
66 (41.77%)
최고의 거래:
129.80 USD
최악의 거래:
-106.42 USD
총 수익:
4 568.44 USD (243 092 pips)
총 손실:
-3 723.15 USD (186 207 pips)
연속 최대 이익:
11 (476.11 USD)
연속 최대 이익:
919.98 USD (10)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
74.65%
최대 입금량:
23.85%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.61
롱(주식매수):
128 (81.01%)
숏(주식차입매도):
30 (18.99%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
5.35 USD
평균 이익:
49.66 USD
평균 손실:
-56.41 USD
연속 최대 손실:
9 (-604.19 USD)
연속 최대 손실:
-604.19 USD (9)
월별 성장률:
7.31%
연간 예측:
88.69%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
61.72 USD
최대한의:
1 395.46 USD (58.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.25% (1 395.46 USD)
자본금별:
18.43% (184.04 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 148
AUDJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 899
AUDJPY 67
EURJPY -8
GBPJPY -100
CHFJPY 93
USDJPY -98
CADJPY -99
NZDJPY 94
NQ100.R -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 59K
AUDJPY 0
EURJPY 0
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
CADJPY -1K
NZDJPY 1K
NQ100.R -725
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +129.80 USD
최악의 거래: -106 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +476.11 USD
연속 최대 손실: -604.19 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
283 더...
리뷰 없음
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 08:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 04:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.08 05:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 05:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
