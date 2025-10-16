- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
158
이익 거래:
92 (58.22%)
손실 거래:
66 (41.77%)
최고의 거래:
129.80 USD
최악의 거래:
-106.42 USD
총 수익:
4 568.44 USD (243 092 pips)
총 손실:
-3 723.15 USD (186 207 pips)
연속 최대 이익:
11 (476.11 USD)
연속 최대 이익:
919.98 USD (10)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
74.65%
최대 입금량:
23.85%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.61
롱(주식매수):
128 (81.01%)
숏(주식차입매도):
30 (18.99%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
5.35 USD
평균 이익:
49.66 USD
평균 손실:
-56.41 USD
연속 최대 손실:
9 (-604.19 USD)
연속 최대 손실:
-604.19 USD (9)
월별 성장률:
7.31%
연간 예측:
88.69%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
61.72 USD
최대한의:
1 395.46 USD (58.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.25% (1 395.46 USD)
자본금별:
18.43% (184.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|899
|AUDJPY
|67
|EURJPY
|-8
|GBPJPY
|-100
|CHFJPY
|93
|USDJPY
|-98
|CADJPY
|-99
|NZDJPY
|94
|NQ100.R
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|59K
|AUDJPY
|0
|EURJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|NQ100.R
|-725
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +129.80 USD
최악의 거래: -106 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +476.11 USD
연속 최대 손실: -604.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
