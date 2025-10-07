시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GoldLegends
Marcos Alves De Castro

GoldLegends

Marcos Alves De Castro
0 리뷰
14
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -26%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
400
이익 거래:
298 (74.50%)
손실 거래:
102 (25.50%)
최고의 거래:
131.97 USD
최악의 거래:
-767.62 USD
총 수익:
3 690.12 USD (2 225 051 pips)
총 손실:
-2 724.94 USD (726 880 pips)
연속 최대 이익:
29 (546.96 USD)
연속 최대 이익:
546.96 USD (29)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
94.96%
최대 입금량:
120.24%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
70
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
0.78
롱(주식매수):
227 (56.75%)
숏(주식차입매도):
173 (43.25%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
2.41 USD
평균 이익:
12.38 USD
평균 손실:
-26.72 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 102.88 USD)
연속 최대 손실:
-1 102.88 USD (4)
월별 성장률:
-74.80%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 240.00 USD (48.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
98.39% (1 240.00 USD)
자본금별:
97.88% (1 217.01 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 349
BTCUSD 35
EURUSD 5
GBPUSD 3
USDJPY 1
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD -4
EURUSD 37
GBPUSD 1
USDJPY 2
USDCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 108K
BTCUSD 82K
EURUSD 714
GBPUSD 62
USDJPY 274
USDCHF 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +131.97 USD
최악의 거래: -768 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +546.96 USD
연속 최대 손실: -1 102.88 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 168
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.89 × 192
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.08 × 83
Alpari-MT5
1.10 × 115
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 1599
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
57 더...
This is a swing trading account focused on gold, and sometimes on Bitcoin as well. In my trades, I recommend having at least $1,000 in capital so you can follow along. The expectation is that we can make around $100 to $200 per month with this account.

리뷰 없음
