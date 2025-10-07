- 자본
- 축소
트레이드:
400
이익 거래:
298 (74.50%)
손실 거래:
102 (25.50%)
최고의 거래:
131.97 USD
최악의 거래:
-767.62 USD
총 수익:
3 690.12 USD (2 225 051 pips)
총 손실:
-2 724.94 USD (726 880 pips)
연속 최대 이익:
29 (546.96 USD)
연속 최대 이익:
546.96 USD (29)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
94.96%
최대 입금량:
120.24%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
70
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
0.78
롱(주식매수):
227 (56.75%)
숏(주식차입매도):
173 (43.25%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
2.41 USD
평균 이익:
12.38 USD
평균 손실:
-26.72 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 102.88 USD)
연속 최대 손실:
-1 102.88 USD (4)
월별 성장률:
-74.80%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 240.00 USD (48.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
98.39% (1 240.00 USD)
자본금별:
97.88% (1 217.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|349
|BTCUSD
|35
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|-4
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|108K
|BTCUSD
|82K
|EURUSD
|714
|GBPUSD
|62
|USDJPY
|274
|USDCHF
|48
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +131.97 USD
최악의 거래: -768 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +546.96 USD
연속 최대 손실: -1 102.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 345
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 168
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.89 × 192
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.08 × 83
|
Alpari-MT5
|1.10 × 115
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 1599
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
This is a swing trading account focused on gold, and sometimes on Bitcoin as well. In my trades, I recommend having at least $1,000 in capital so you can follow along. The expectation is that we can make around $100 to $200 per month with this account.
리뷰 없음