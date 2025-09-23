시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / NSPRO
Dror Shamir

NSPRO

Dror Shamir
0 리뷰
안정성
24
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 28%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
136
이익 거래:
119 (87.50%)
손실 거래:
17 (12.50%)
최고의 거래:
1.05 USD
최악의 거래:
-0.60 USD
총 수익:
28.76 USD (3 776 pips)
총 손실:
-3.56 USD (301 pips)
연속 최대 이익:
28 (6.58 USD)
연속 최대 이익:
6.58 USD (28)
샤프 비율:
0.80
거래 활동:
4.11%
최대 입금량:
13.70%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
20.00
롱(주식매수):
86 (63.24%)
숏(주식차입매도):
50 (36.76%)
수익 요인:
8.08
기대수익:
0.19 USD
평균 이익:
0.24 USD
평균 손실:
-0.21 USD
연속 최대 손실:
4 (-1.26 USD)
연속 최대 손실:
-1.26 USD (4)
월별 성장률:
1.31%
연간 예측:
15.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.26 USD (1.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.32% (1.26 USD)
자본금별:
7.01% (6.29 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCAD 30
USDCHF 25
GBPUSD 22
EURAUD 21
AUDUSD 20
EURUSD 9
EURCHF 6
AUDCAD 2
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCAD 4
USDCHF 5
GBPUSD 4
EURAUD 3
AUDUSD 6
EURUSD 2
EURCHF 1
AUDCAD 0
CADCHF 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCAD 760
USDCHF 531
GBPUSD 503
EURAUD 697
AUDUSD 730
EURUSD 269
EURCHF 73
AUDCAD 10
CADCHF 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1.05 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +6.58 USD
연속 최대 손실: -1.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TitanFX-02
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 457
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.56 × 460
ICMarkets-Live07
0.60 × 1290
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live12
0.83 × 521
Tickmill-Live02
0.83 × 3633
Tickmill-Live
0.83 × 2375
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
ICMarkets-Live04
0.88 × 24
Tickmill-Live08
0.88 × 40
Tickmill-Live10
0.90 × 42
82 더...
using scalper that work at night using on tickmil broker.

no martingale or grid high win rate system but sometimes big losses can be happens but for long term it can be profitable.


리뷰 없음
2025.12.25 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 21:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
