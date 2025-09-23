리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TitanFX-02 0.00 × 2 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 3 Tradeview-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 2 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.33 × 12 ICMarketsSC-Live09 0.47 × 457 ICMarketsSC-Live03 0.50 × 10 TitanFX-05 0.50 × 2 Tickmill-Live05 0.56 × 460 ICMarkets-Live07 0.60 × 1290 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 VantageFXInternational-Live 2 0.75 × 4 ICMarkets-Live12 0.83 × 521 Tickmill-Live02 0.83 × 3633 Tickmill-Live 0.83 × 2375 ICMarkets-Live18 0.85 × 155 ICMarkets-Live04 0.88 × 24 Tickmill-Live08 0.88 × 40 Tickmill-Live10 0.90 × 42 82 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오