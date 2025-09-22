- 자본
트레이드:
89
이익 거래:
58 (65.16%)
손실 거래:
31 (34.83%)
최고의 거래:
214.63 USD
최악의 거래:
-59.03 USD
총 수익:
1 509.76 USD (63 350 pips)
총 손실:
-545.67 USD (23 501 pips)
연속 최대 이익:
11 (537.87 USD)
연속 최대 이익:
537.87 USD (11)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
0.45%
최대 입금량:
7.14%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
6.84
롱(주식매수):
84 (94.38%)
숏(주식차입매도):
5 (5.62%)
수익 요인:
2.77
기대수익:
10.83 USD
평균 이익:
26.03 USD
평균 손실:
-17.60 USD
연속 최대 손실:
6 (-77.08 USD)
연속 최대 손실:
-87.31 USD (3)
월별 성장률:
46.38%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
140.87 USD
최대한의:
140.87 USD (28.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
6.10% (60.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|964
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|40K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +214.63 USD
최악의 거래: -59 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +537.87 USD
연속 최대 손실: -77.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29525
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
